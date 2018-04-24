اسلام آباد مصمم به برقراری روابط طولانی مدت با هند است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نوای وقت، «ملیحه لودی» نماینده دائم پاکستان در سازمان ملل متحد در دیدار با هیئتی از دانشکده جنگ آمریکا در نیویورک اعلام کرد که کشورش با هدف حل مناقشه های قدیمی، به برقراری روابطی طولانی مدت با هند مصمم است.

وی افزود: پاکستان ۷ بار به عنوان نماینده غیردائم شورای امنیت و ۴ مرتبه به عنوان عضو شورای حقوق بشر انتخاب شده است و خواهان صلح و دوستی با همسایگان خود است.

لودهی کمک به برقراری امنیت و ثبات در افغانستان را اولویت مهم سیاست خارجه اسلام آباد عنوان کرده و افزود: پاکستان کشوری است که بیشترین نیرو را برای ماموریت های صلح بانی سازمان ملل اعزام می کند.

افزون براین منابع خبری پاکستان همچنین از احتمال دیدار «خواجه محمد آصف» و «سوشما سوراج» وزیران امور خارجه پاکستان و هند در حاشیه نشست وزرای خارجه سازمان همکاری شانگهای در چین خبر داده اند که هدف از آن بررسی تنش های مرزی میان دو کشور است.

منابع خبری پاکستان همچنین گزارش دادند که مقامات دو کشور سعی می کنند تا از طریق مذاکرات و دیپلماسی به تنش های مرزی که اخیرا بالا گرفته است، پایان دهند.