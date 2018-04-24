تایید حکم راننده اتوبوس حادثه پاسداران/محاکمه سایر متهمان به زودی

غلامحسین اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت پرونده راننده اتوبوس حادثه پاسداران گفت: دیوان عالی کشور حکم این پرونده را تایید کرده است.

وی در خصوص زمان اجرای حکم این پرونده گفت: تمام تلاش مان این است که در اسرع وقت اجرا شود. در حال حاضر پرونده برای طی مراحل قانونی اجرا، به دادسرای اجرای احکام ارسال شده است.

سایر متهمان به زودی محاکمه می شوند

رئیس دادگستری استان تهران در خصوص پرونده تعداد دیگری از اغتشاش گران حادثه پاسداران نیز گفت: پرونده این افراد به دادگاه ارسال شده است و به زودی محاکمه می شوند. تایید شده است که شعبی برای رسیدگی به این پرونده ها در اولین فرصت تعیین وقت بکنند.

به گزارش مهر، محمدرضا ثلاث راننده اتوبوسی بود که در شب حادثه خیابان پاسداران در گلستان هفتم، سه تن از مأموران نیروی انتظامی را زیر گرفت و به شهادت رساند.

هشتم اسفند سال گذشته بود که حکم محمدرضا ثلاث عامل به شهادت رساندن سه مأمور نیروی انتظامی در حادثه پاسداران از سوی شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران صادر شد. وی به سه فقره قصاص نفس، یک سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد که این رای در دیوان عالی تایید شده است.

متهم این پرونده در سه جلسه محاکمه شد که آخرین جلسه، ۲۷ اسفند ماه سال گذشته بود.