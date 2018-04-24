۱۳ هزار تن کود ویژه کشت بهاره گلستان ذخیره سازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب الله حسام ظهر سه شنبه درنشست خبری با خبرنگاران اظهار کرد: شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گلستان در کنار جهاد کشاورزی زیر مجموعه وزارت جهاد کشاورزی است و وظیفه تامین نهاده های بخش کشاورزی را برعهده دارد.

وی با بیان اینکه یکی از وظایف شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گلستان توزیع کودهای شیمیایی بین کشاورزان بوده، افزود: کودهای ارائه شده به کشاورزان دردو دسته کودهای ماکرو و میکرو مغزی تقسیم می شوند.

حسام ادامه داد: برخی کودها از یارانه دولت خارج شده اند اما همچنان در شبکه توزیع شرکت های حمایتی و تعاون هستند.

وی تصریح کرد: در سال ۹۶، حدود ۱۲۲ هزار تن کود بین کشاورزان توزیع شد که از این مقدار ۶۸درصد برعهده شرکت های حمایتی بود و حدود ۹۱هزار و ۵۰۰ تن کود توزیع شد.

سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان گفت: بیش از ۱۳ هزار تن کود برای کشت بهاره در استان گلستان ذخیره‌سازی شده است و هیچ کمبودی در رابطه با کمبود کود فسفاته و پتاسه در استان نداریم.

حسام تصریح کرد: در سال جاری ۱۳ هزار تن کود فله خریداری شد و روزانه بالای ۳۵۰ تن کیسه گیری انجام و حتی در ایام تعطیلات نوروزی هم بین کشاورزان توزیع شد.

وی ادامه داد: ۱۲۴ کارگزار بخش تعاونی و خصوصی کود مورد نیاز کشاورزان گلستانی را توزیع می کنند.

حسام با اشاره به کارخانه تولید بذرقرق اظهار کرد: این کارخانه یکی از کارخانجات پیشرفته در سطح خاورمیانه بوده و ظرفیت تهیه ۲۵ تن بذر در ساعت را داراست.

وی اظهار کرد: درسال ۹۶ پنج هزار و ۲۰۰ تن بذر خود استان و دو هزار و ۷۰۰ تن از بذر شرکت های دیگر در کارخانه آماده شده است.