به گزارش خبرنگار مهر، مرحله نهایی مسابقات فوتبال لیگ زیر ۱۵ سال باشگاههای کشور با حضور ۱۴ تیم در ۳ گروه برگزار میشود تا تکلیف ۴ تیم صعود کرده به فصل آینده لیگ برتر زیر ۱۵ سال فوتبال ایران مشخص شود.
تیم فوتبال پیام قم پس از صعود موفقیت آمیز از مرحله اول در این مرحله در گروه دوم در گروهی ۵ تیمی قرار گرفته و باید مسابقات خود را طی ۱۵ تا ۲۰ اردیبهشت ماه در اصفهان برگزار کند و در ۴ مسابقه به میدان برود.
تیم ذوب آهن اصفهان میزبان گروه دوم است و علاوه بر این تیم و تیم پیام قم، تیمهای پدیده ساری و جیحون گنبد کاووس نیز در این گروه قرار دارند ضمن این که یک تیم دیگر به عنوان تیم دوم گروه ششم مقدماتی به این جمع اضافه میشود.
پس از برگزاری مسابقات دورهای بین این ۵ تیم، تیم صدرنشین به طور مستقیم صعود میکند اما تیم دوم گروه از نظر امتیاز و تفاضل با تیم دوم گروه سوم که آن گروه نیز، ۵ تیمی است مقایسه میشود و تیمی که وضعیت بهتری داشته باشد نیز جواز صعود را به دست خواهد آورد.
تیم فوتبال پیام قم این روزها تمرینات خود را در قم برگزار میکند و امیدوار است بتواند در اصفهان با کسب نتایج مناسب جواز صعود را به دست بیاورد اما به نظر میرسد جدیترین رقیب برای قمیها، میزبان مسابقات باشد.
در لیگ فوتبال زیر ۱۵ سال کشور؛
تیم فوتبال پیام قم با ذوب آهن اصفهان و پدیده ساری همگروه شد
قم - تیم فوتبال پیام قم در مرحله نهایی رقابتهای لیگ زیر ۱۵ سال فوتبال باشگاههای کشور با ذوب آهن اصفهان و پدیده ساری همگروه شد.
به گزارش خبرنگار مهر، مرحله نهایی مسابقات فوتبال لیگ زیر ۱۵ سال باشگاههای کشور با حضور ۱۴ تیم در ۳ گروه برگزار میشود تا تکلیف ۴ تیم صعود کرده به فصل آینده لیگ برتر زیر ۱۵ سال فوتبال ایران مشخص شود.
نظر شما