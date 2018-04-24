به گزارش خبرنگار مهر ، حجتالاسلام و المسلمین محمدحسن ابوترابیفرد، امام جمعه موقت تهران در مراسم اختتامیه هشتمین مجلس دانش آموزی که در محل مجلس قدیم برگزار شد با بیان اینکه کشور جمهوری اسلامی ایران در منطقه حرف اول را دربرخی از موارد می زند گفت: علی رغم فشارها، تحریمها و تبلیغاتی که علیه انقلاب اسلامی ایران میشود، انقلاب اسلامی رو به رشد است.از معدود کشورها هستیم که به انرژی هسته ای دست یافته ایم.
وی ادامه داد: در دنیایی که کشورهای با زور و قدرت حرف خود را پیش میبرند، دانش آموزان میتوانند با عزم و اراده ایران را به یکی از قدرتهای بزرگ دنیا تبدیل کنند.
امام جمعه موقت تصریح کرد: میانگین سنی دانشمندان هستهای ایران ۲۷ سال بوده است و در شرایط امروز دانش آموزان میتوانند مراتب رشد و پیشرفت را با سرعت بیشتری طی کنند. دانش آموزان باید شرایط مدیریتی، اقتصادی و سیاسی را بشناسند سپس در اهداف انقلاب اسلامی گام بردارند.
وی با بیان اینکه دانش آموزان باید تهذیب نفس و تحصیل علم را جزء اولویتهای خود بدانند گفت: پایههای شخصیتی در دوره دبیرستان جهتدار میشوند. باید دانش آموزان نقش بسزایی در پیشرفتهای علمی آینده داشته باشند.
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