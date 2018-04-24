امامان شیعه(ع) و علوم اسلامی در سی و یکمین نمایشگاه کتاب تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، امامان شیعه(ع) و علوم اسلامی عنوان سیامین کتاب گروه تاریخ و تمدن پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه است که برای اولین بار توسط سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و به قلم حجت الاسلام «غلامحسن محرمی» منتشر شد.
در متن پشت جلد کتاب «امامان شیعه(ع) و علوم اسلامی» چنین آمدهاست:
امامان معصوم(ع) علاوه بر جانشینی پیامبر و رهبری دینی و سیاسی جامعه شیعه، به عنوان مهمترین استادان علم در جامعه اسلامی به شمار میآمدند و از مقبولیت علمی بالایی برخوردار بوده و بیشترین شاگردان را داشتند و قویترین جریان علمی را رهبری میکردند و در برخی از زمانها مهمترین مراجع علمی برای دانشپژوهان و استادان علوم به شمار میآمدند. تا دهه ۱۳۰ هجری – که مسلمانان عامه که بعدها اهل سنت نامیده شدند، وارد مرحله تحریر و نگارش علوم اسلامی شدند – امامان شیعه و شاگردان آنها تنها کسانی بودند که قلم به دست گرفته و کتاب نوشته بودند و علوم اسلامی چون قرائت، تفسیر، فقه، حدیث و تاریخ را به صورت نگارششده در اختیار داشتند. آنان در شکلدهی اسلامی به علوم ترجمه شده نیز سهم بسیار بزرگی ادا کرده و از بسیاری از انحرافات پدید آمده در عرصه خداشناسی، پیامبرشناسی و فقه جلوگیری کردند.
کتاب «امامان شیعه(ع) و علوم اسلامی» به قلم حجت الاسلام «غلامحسن محرمی» برای اولین بار در سی و یکمین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران از دوازدهم لغایت بیست و دوم اردیبهشت جاری عرضه خواهد شد.
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