احداث کارخانه تولید بستنی در چهارمحال و بختیاری

نعیم امامی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به احداث کارخانه صنعتی تولید بستنی در چهارمحال و بختیاری، اظهار داشت: این کارخانه در شهرستان بروجن احداث شده است.

وی بیان کرد: استان چهارمحال و بختیاری با بهره برداری از این کارخانه صنعتی به استان های تولید کننده بستنی پاستوریزه می پیوندد.

ایجاد ۵۰ شغل در چهارمحال بختیاری

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: این کارخانه تولید بستنی با سرمایه گذاری ۱۵۰ میلیارد ریال در این استان تکمیل شده است.

وی بیان کرد: با بهره برداری از این کارخانه تولید بستنی بیش از ۵۰ شغل در سطح استان چهارمحال و بختیاری ایجاد می شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه احداث این کارخانه زمینه ساز اشتغال غیر مستقیم در بخش تولید شیر در سطح استان است، تاکید کرد: این کارخانه اشتغال غیر مستقیم قابل توجهی در سطح استان ایجاد می کند.