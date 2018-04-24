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۴ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۶:۱۹

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری خبر داد:

احداث کارخانه تولید بستنی در چهارمحال و بختیاری

احداث کارخانه تولید بستنی در چهارمحال و بختیاری

شهرکرد- رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری از احداث کارخانه صنعتی تولید بستنی در چهارمحال و بختیاری خبر داد.

نعیم امامی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به احداث کارخانه صنعتی تولید بستنی در چهارمحال و بختیاری، اظهار داشت: این کارخانه در شهرستان بروجن احداث شده است.

وی بیان کرد: استان چهارمحال و بختیاری با بهره برداری از این کارخانه صنعتی به استان های تولید کننده بستنی پاستوریزه می پیوندد.

 ایجاد ۵۰ شغل در چهارمحال  بختیاری

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: این کارخانه تولید بستنی با سرمایه گذاری ۱۵۰ میلیارد ریال در این استان تکمیل شده است.

وی بیان کرد: با بهره برداری از این کارخانه تولید بستنی بیش از ۵۰ شغل در سطح استان چهارمحال و بختیاری ایجاد می شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه احداث این کارخانه زمینه ساز اشتغال غیر مستقیم در بخش تولید شیر در سطح استان است، تاکید کرد: این کارخانه اشتغال غیر مستقیم قابل توجهی در سطح استان ایجاد می کند.

کد مطلب 4280078

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