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۴ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۶:۰۹

ائتلاف ۱۴ فوریه بحرین:

ملتی که رهبران آن در صفوف مقدم جنگ ایستاده اند شکست نمی خورند

ملتی که رهبران آن در صفوف مقدم جنگ ایستاده اند شکست نمی خورند

ائتلاف ۱۴ فوریه بحرین با صدور بیانیه ای ضمن تسلیت شهادت صالح الصماد رئیس شورای عالی سیاسی یمن اعلام کرد: ملتی که رهبران آن در صفوف مقدم جنگ ایستاده اند شکست نخواهد خورد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های بحرینی، ائتلاف انقلاب ۱۴ فوریه و جمعیت العمل بحرین شهادت صالح الصماد را تسلیت گفته و هجوم وحشیانه سعودی به یمن را محکوم نمودند.

در بیانیه ائتلاف جوانان انقلاب ۱۴ فوریه بحرین آمده است ملتی که رهبران آن در صفوف مقدم جنگ ایستاده اند شکست نخواهد خورد. ملت یمن با این مجاهدت ها و ایثارگری ها قطعا به پیروزی خواهد رسید.

شیخ عبدالله صالح جانشین دبیرکل جمعیت العمل الاسلامی (فعالیت اسلامی) از معارضان بحرین نیز با صدور بیانیه ای ضمن ابرازد همدردی و تسلیت به "عبدالملک الحوثی"، اعضای شورای سیاسی و ملت یمن گفت: در وسط سکوت بین المللی صدها نفر در هجوم های بربری سعودی به قتل می رسند، انسانیت کجا رفته است؟ شعارهای حقوق بشری که غرب سر میدهد کجایند ؟ 

الصالح همچنین هجوم های وحشیانه عربستان به یمن را محکوم و از ایستادگی ملت یمن تجلیل کرد.

کد مطلب 4280082

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