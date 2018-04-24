هنر و ادبیات برترین انعکاس دهنده اعجاز قرآن کریم در جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ابراهیم کلانتری پیش از ظهر سه شنبه در مراسم اختتامیه جشنواره هنر، ادبیات دینی و پژوهشی قرآن و عترت دانشگاه های آزاد کشور در اراک اظهار داشت: قران کریم در حقیقت یک اثر هنری مکتوب بی نظیر در جهان است که معانی رفیع و تعالیم ارزشمند آن نیز به خوبی می تواند از دریچه هنر شناسانده شود.

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی کشور افزود: این مهم آموزه های قران کریم را به خوبی برای جامعه تشریح و تبیین می کند و اثرگذاری بیشتری را نیز در پی دارد.

کلانتری بیان کرد: شناخت مفاهیم متعالی الهی و آگاهی از تعالیم قرآنی، جامعه را به سمت اخلاقمداری و ایمان و تقوا پیش می برد و به دنبال آن بسیاری از مشکلات رفع و آرامش جایگزین خواهد شد.

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی کشور خاطرنشان ساخت: بنابراین ترویج آموزه های قرآنی ضرورتی انکارناپذیر است که جامعه را به سمت اخلاق و راه راست هدایت می کند.

وی عنوان کرد: امروز بایستی ترویج سبک زندگی اسلامی و قرآنی در جامعه اسلامی مورد توجه قرار گیرد، به این ترتیب جامعه ای عاری از آسیب و مملو از آرامش خواهیم داشت که مبتی بر اخلاق است.

عباسعلی حیدری، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی اراک نیز در این مراسم اظهار داشت: این جشنواره به میزبانی استان مرکزی در سه بخش اساتید، دانشجویان و کارکنان برگزار شد که بیش از پنج هزار اثر از سراسر کشور به دبیرخانه آن ارسال شد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی اراک بیان کرد: بیشترین آثار رسیده به جشنواره هنر، ادبیات دینی و پژوهشی قرآن و عترت دانشگاه های آزاد کشور، مربوط به استان های تهران، اصفهان و مرکزی بود.