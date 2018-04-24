به گزارش خبرنگار مهر، محمد سالاری گفت: کمیسیون شهرسازی و معماری و کمیسیون سلامت و محیط زیست شورای شهر تهران امروز در جلسه مشترکی که با مدیران معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران داشتند نسبت به عدم ابلاغ مصوبه شورا مبنی بر لغو مصوبه برج باغ ها اعتراض کردند.

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران اظهار داشت: شورای پنجم شهر تهران در اواخر سال گذشته نسبت به تصویب مصوبه ای مبنی بر لغو مصوبه برج باغ ها موضوع مصوبه سال ۱۳۸۳ اقدام کرد و این مصوبه در هیات تطبیق فرمانداری تهران مورد تایید قرار گرفت و باید بلافاصله توسط شهرداری تهران ابلاغ می شد تا هیچ پروانه ای برای ساخت و ساز در باغ ها صادر نشود.

وی ادامه داد: اما متاسفانه علی رغم پیگیری های کمیسیون شهرسازی و معماری و همچنین کمیسیون سلامت شهرداری تهران، هنوز شهرداری تهران نسبت به ابلاغ این مصوبه اقدام نکرده است. در همین راستا امروز کمیسیون های شهرسازی و معماری و سلامت و محیط زیست جلسه‌ای را با مدیران معاونت شهرسازی ومعماری شهرداری تهران برگزار کردند و در این جلسه مقرر شد شهرداری هر چه سریع تر نسبت به ابلاغ لغو مصوبه برج باغ ها اقدام کند.

سالاری افزود: همچنین در این جلسه مقرر شد شهرداری تهران تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری طرح جایگزین مصوبه برج باغ (نحوه بارگذاری در باغات) را به شورای شهر و شورای عالی شهرسازی و معماری کشور جهت تصویب ارائه کند.