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۴ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۶:۵۷

در جلسه مشترک کمیسیون های شهرسازی و سلامت شورای شهر تهران مطرح شد؛

اعتراض به عدم ابلاغ لغو مصوبه «برج باغ‌ها» از سوی شهرداری تهران

اعتراض به عدم ابلاغ لغو مصوبه «برج باغ‌ها» از سوی شهرداری تهران

در جلسه مشترک کمیسیون های شهرسازی و سلامت شورای شهر تهران بر الزام شهرداری تهران برای ارائه طرح جایگزین برج باغها تاکید شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد سالاری گفت: کمیسیون شهرسازی و معماری و کمیسیون سلامت و محیط زیست شورای شهر تهران امروز در جلسه مشترکی که با مدیران معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران داشتند نسبت به عدم ابلاغ مصوبه شورا مبنی بر لغو مصوبه برج باغ ها اعتراض کردند.

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران اظهار داشت: شورای پنجم شهر تهران در اواخر سال گذشته نسبت به تصویب مصوبه ای مبنی بر لغو مصوبه برج باغ ها موضوع مصوبه سال ۱۳۸۳ اقدام کرد و این مصوبه در هیات تطبیق فرمانداری تهران مورد تایید قرار گرفت و باید بلافاصله توسط شهرداری تهران ابلاغ می شد تا هیچ پروانه ای برای ساخت و ساز در باغ ها صادر نشود.

وی ادامه داد: اما متاسفانه علی رغم پیگیری های کمیسیون شهرسازی و معماری و همچنین کمیسیون سلامت شهرداری تهران، هنوز شهرداری تهران نسبت به ابلاغ این مصوبه اقدام نکرده است. در همین راستا امروز کمیسیون های شهرسازی و معماری و سلامت و محیط زیست جلسه‌ای را با مدیران معاونت شهرسازی ومعماری شهرداری تهران برگزار کردند و در این جلسه  مقرر شد شهرداری هر چه سریع تر نسبت به ابلاغ لغو مصوبه برج باغ ها اقدام کند.

سالاری افزود: همچنین در این جلسه مقرر شد شهرداری تهران تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری طرح جایگزین مصوبه برج باغ (نحوه بارگذاری در باغات) را به شورای شهر و شورای عالی شهرسازی و معماری کشور جهت تصویب ارائه کند.

کد مطلب 4280089
نورا حسینی

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