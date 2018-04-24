صادرات شمش روی به ۱۲ کشور دنیا

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر رحیمی از صادرات شمش روی به بیش از ۱۲ کشور از جمله ترکیه، امارات، کره، ایتالیا، چین، هند و افغانستان خبر داد و گفت: طبق توافق سه‌جانبه توانستیم ۷۰ هزار تن خاک کم‌عیار از معدن انگوران خریداری کنیم که طی روزهای آینده این خاک وارد کار خانه می‌شود.

وی همچنین در خصوص نوسانات نرخ ارز و تاثیر آن بر روند تولید تاکید کرد: بودجه سال ۹۷ ما بر اساس نرخ ارز ۴۲۰۰ تومان و LME ۲۹۰۰ دلار بسته شده و سود پیش‌بینی شده برای امسال قطعا محقق خواهد شد و مشکلی در این خصوص وجود ندرد؛ این در حالی است که سال قبل ۳۷ هزار تن شمش روی تولید کردیم و برنامه ما صادرات ۶۵ تا ۷۰ درصدی محصول تولیدی‌ است؛ ضمن اینکه بیشترین تولید روزانه شمش روی در سال ۹۰ معادل ۱۰۴.۵ تن بود که توانستیم در ۳۰ فروردین امسال این رکورد را شکسته و به ۱۰۹ تن برسانیم.

رحیمی با تاکید بر اینکه فروش در سال قبل ۵۹۲۱ تن معادل ۲۰ درصد بیشتر از سال ۹۵ بود گفت: نرخ فروش شمش روی هم در سال قبل ۳ میلیون و ۳۱۵ هزار تومان بود که حدود ۳۷ درصد نسبت به سال ۹۵ افزایش نشان داد. از نظر مبلغ کل فروش شمش روی هم رشد ۶۶ درصدی را در سال قبل تجربه کردیم؛ این در حالی است کهبرای نخستین بار یکی از خطوط به صورت SO طراحی شده که بر مبنای خاک‌های معدنی اکسیده و سولفوره انگوران این خط را بنا نهادیم. اجرای این پروژه ۸ ماه طول می‌کشد و امسال هم به بهره‌برداری می‌رسد. به این ترتیب یک خط اکسیدی و یک خط اکسیدی و سولفوری خواهد شد.

وی افزود: یکی از اهداف ما تولید محصولات جانبی در کالسیمین از جمله نیکل و کبالت است که به صورت پایلوت انجام شده و باید یکسری استانداردها را رعایت کنیم.

دکتر رحیمی خاطرنشان کرد: اصل وجود شرکت کالسیمین به خاطر معدن انگوران بوده و در این راستا طبق توافق سه‌جانبه بین شرکت تهیه و تولید مواد معدنی، بانک تجارت و کالسیمین توانستیم ۷۰ هزار تن خاک کم‌عیار از معدن انگوران خریداری کنیم که طی سه روز آینده این خاک وارد کار خانه می‌شود؛ خاک‌های فلوردار از کشور ترکیه رسیده تا بتوانیم با استفاده از آنها تولید کنسانتره را در کارخانه زنجان انجام دهیم.

وی در ادامه با بیان اینکه پروژه BZS تا پایان اسفند ۹۶ به تولید ۵۰ تن فلز محتوی رسید، گفت: پروژه BZS زنجان با ظرفیت تولید ۵ تن در روز تا آخر امسال راه‌اندازی می‌کنیم؛ البته رعایت مسائل محیط زیستی اولویت اصلی ما است و در همین راستا هم پروژه‌های متعددی در این خصوص اجرا شده یا در دست اجرا هستند؛ در عین حالتصمیم گرفتیم در سال ۹۷ معدن آساجیک ترکیه را فعال کنیم که بهره‌برداری از این معدن به زودی آغاز می‌شود.