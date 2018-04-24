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۴ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۶:۲۵

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری:

الگوی کشت در چهارمحال و بختیاری در حال تغییر است

الگوی کشت در چهارمحال و بختیاری در حال تغییر است

شهرکرد- معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: الگوی کشت در چهارمحال و بختیاری در حال تغییر است.

حمید رضا دانش در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه الگوی کشت در چهارمحال و بختیاری در حال تغییر است، اظهار داشت:  بارش و منابع آب در سطح استان چهارمحال و بختیاری کاهش یافته است و کشاورزی این استان را تحت تاثیر قرار داده است.

وی بیان کرد: در حال حاضر با تمهیدات انجام شده  تلاش شده است که کشت گیاهان با نیاز آبی بالا از اولویت کشاورزان خارج شود و تلاش شود که گیاهان با نیاز آبی پایین کشت شود.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: کشت برنج در این استان ممنوع شده است و با کشاورزانی که بخواهند از چاه کشاورزی برای آبیاری استفاده کنند، برق چاه مورد نظر قطع می شود.

کشت سیب زمینی در چهارمحال و بختیاری کاهش می یابد

وی بیان کرد: کشت ذرت رقم ۵۰۰ به کشاورزان توصیه شده است تا مصرف آب برای کشت آن کاهش یابد.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری بیان کرد: کشت گیاهان دارویی از جمله زعفران در سطح استان در حال فرهنگ سازی است.

وی تاکید کرد: کاهش کشت سیب زمینی در چهارمحال و بختیاری از مهمترین اهداف در سطح استان است.

کد مطلب 4280094

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