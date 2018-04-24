اولین کاندیدای شهرداری تهران ۱۶ اردیبهشت برنامه می دهد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد ابراهیم انصاری لاری اولین کاندیدای است که در روز یکشنبه ۱۶ اردیبهشت برنامه های خود را برای شهرداری ارائه می کنند. همچنین سید محمدعلی افشانی نیز در سیزدهمین روز به عنوان دومین نفر برنامه های خود را در صحن شورا ارائه خواهد کرد.

در نوبت عصر حسینی مکارم یکی از هفت گزینه شهرداری تهران ارائه برنامه خواهد داشت و در همین روز حجت میرزایی به عنوان آخرین نفر در ۱۶ اردیبهشت به شورا برنامه ارائه می کند.

محمود حجتی روز دوشنبه ۱۷ اردیبهشت به صحن شورا می آید تا از برنامه های خود برای شهرداری تهران سخن بگوید و در ادامه پیروز حناچی و سید محمود حسینی در صحن شورا برنامه های خود را تشریح می کنند.