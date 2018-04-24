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۴ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۶:۲۳

پسکوف: موضع کنونی آمریکا باعث کاهش تنش در روابط با روسیه نمی‌شود

پسکوف: موضع کنونی آمریکا باعث کاهش تنش در روابط با روسیه نمی‌شود

سخنگوی کرملین اعلام کرد که وضعیت کنونی رابطه مسکو و واشنگتن و همچنین مواضع آمریکا فرصتی برای کاهش تنش در روابط دو جانبه ایجاد نمی کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «دیمیتری پسکوف» سخنگوی ریاست جمهوری روسیه اظهار داشت من مطمئن هستم که وضعیت کنونی و موضع واشنگتن هیچ فرصتی را برای کاهش تنش در روابط روسیه و آمریکا ایجاد نمی کند. کسی اصلا به این موضوع فکر نمی کند.

لازم به ذکر است پیش از این سفیر آمریکا در روسیه اعلام کرده بود که رئیس جمهور آمریکا به دنبال همکاری های سازنده با روسیه است.

وی با اشاره به تحریم های آمریکا علیه روسیه افزود: ما همچنان معتقدیم که این تحریم ها غیر قانونی هستند.

پسکوف در اظهار نظری در مورد اوضاع ارمنستان نیز گفت: کرملین راضی است که وضعیت در ارمنستان بی ثبات نیست و امیدوار است که این ثبات حفظ شود و به یک توافق سیاسی برسند.

پسکوف گفت: در حال حاضر به نظر نمی‌رسد که تحولات اخیر در ارمنستان همانند اتفاقاتی باشد که در اوکراین در سال ۲۰۱۴ رخ داده است.

کد مطلب 4280099

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