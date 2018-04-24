اعزام دانشجویان دانشگاه علمی کاربردی به مناطق زلزله زده کرمانشاه

سید علی بدری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: دانشگاه جامع علمی کاربردی پس از زلزله کرمانشاه ستادی برای کمک به مردم این مناطق تشکیل داد که فعالیت های این ستاد بر مبنای وظایف دانشگاه است.

وی افزود: تاکنون برنامه های فرهنگی مختلفی از سوی این ستاد در مناطق زلزله زده انجام شده و اولین تیم از دانشجویان این دانشگاه برای کمک به دانش آموزانی که قرار است در کنکور شرکت کنند عصر امروز چهارم اردیبهشت ۹۷ به این مناطق اعزام خواهند شد.

معاون اداری و مالی دانشگاه علمی کاربری اظهار داشت: این تیم به مناطق زلزله زده گیلان غرب نیز اعزام می شوند.

بدری عنوان کرد: دانشجویان رشته های مختلف دانشگاه جامع علمی کاربردی برای دانش آموزان این منطقه کلاس های تقویتی برگزار می کنند.

وی گفت: این نوع فعالیت ها در ماه های آینده نیز ادامه خواهد داشت.