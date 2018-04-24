ستاد بحران برای بررسی خسارت سرمازدگی در قزوین تشکیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمحمد زاهدی ظهر سه شنبه در جلسه بررسی وضعیت خسارت سرمازدگی به باغات استان قزوین که با حضور بهمن طاهرخانی رئیس مجمع نمایندگان استان قزوین، نیازعلی ابراهیمی پاک عضو هیئت مدیره صندوق بیمه محصولات کشاورزی کشور، فاطمه خمسه رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان برگزار شد اظهارداشت: خسارات وارد شده به کشاورزان استان قزوین نگران کننده است و باید همه مسئولان بسیج شوند تا با پیگیری مسئولان کشوری مرهمی بر مشکلات کشاورزان خسارت دیده باشیم.

وی افزود: متاسفانه بسیاری از کشاورزان از بیمه کردن محصولات خودداری کرده اند و در شرایط بحران و حوادثی مانند سرمازدگی قادر به پرداخت خسارت نیستیم.

استاندار تصریح کرد: باید کشاورزان را توجیه کنیم تا اهمیت بیمه در درک کنند و با همراهی خود در مواقع حوادث از حمایت های قابل توجه دولت استفاده کنند.

زاهدی یاداورشد: شاید کمی کشاورزان به دلیل تاخیر در پرداخت خسارات بیمه بی اعتماد شده اند اما باید این مشکل برطرف شود و با تسریع در پرداخت ها در شرایط خاص به کمک کشاورزان بشتابیم.

استاندار بیان کرد: کشاورزانی که همه سرمایه خود را از دست داده اند توانی برای ادامه کار ندارند لذا باید بسرعت و در کمترین زمان خسارت آنها پرداخت شود.

زاهدی از اعضای هیئت مدیره صندوق بیمه محصولات کشاورزی کشور خواست خسارت کشاورزان بیمه شده در استان را در حداکثر دو ماه آینده پرداخت کنند.

استاندار همچنین دستور داد با تشکیل ستاد فوق العاده بحران برای بررسی همه جوانب خسارات کشاورزان اقدام شود.

وی گفت: برای کشاورزان فاقد بیمه هم امیدواریم بتوانیم از طرف هیئت دولت کمک های موردی انجام دهیم و در کنار آن برای بخشودگی تسهیلات گذشته، استمهال بدهی قبلی خسارت دیدگان هم چاره اندیشی کنیم.