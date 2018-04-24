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۴ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۶:۲۵

از ۵ تا ۷ اردیبهشت ۹۷ در بیمارستان امام(ره)؛

هشتمین همایش اختلالات خواب برگزار می شود

هشتمین همایش اختلالات خواب برگزار می شود

هشتمین همایش سراسری اختلالات خواب، از ۵ تا ۷ اردیبهشت ۹۷ در تالار بیمارستان امام خمینی (ره) برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد فرهادی رئیس انجمن پزشکی خواب ایران، گفت: این همایش با موضوعات اختلالات خواب در کودکان، اختلالات خواب و فعالیت های شغلی، اختلالات خواب و بیماری های ریوی، اختلالات خواب و بیماری های روانپزشکی، اختلالات خواب و بیماری های فک و صورت، اختلالات خواب و بیماری های قلبی و عروقی، برگزار می شود.

وی ادامه داد: اختلالات خواب و بیماری های مغز و اعصاب، اختلالات خواب و بیماری های گوش و حلق و بینی و کارگاه پلی سومنوگرافی MSLT;MWT; آنالیز و استانداردها، پلی سومنو گرافی، اصول انجام و آماده سازی بیمار، درمان شناختی - رفتاری بی خوابی (CBT-I) و سخنرانی های کلیدی و تخصصی، از دیگر محورهای همایش فردا است.

کد مطلب 4280110
حبیب احسنی پور

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