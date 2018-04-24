اصلی ترین مشکل مردم اشتغال جوانان است

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود سلطانی فر ظهر امروز سه شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان چاروایماق گفت: رویکرد اصلی نظام افزایش سطح رفاه مردم و ایجاد اشتغال است.

وی سپس با اشاره به اینکه گسترش ارتباطات، گسترش خدمات بهداشت و درمان و توسعه بخش های ورزشی، فرهنگی و هنری نیز از اولویت های دولت است، ادامه داد: دولتمردان و مسئولان نظام همه تلاش خود را برای کاهش مشکلات مردم می کنند.

سلطانی فر همچنین با اشاره به اینکه مهمترین وظیفه دولت و دولتمردان خدمت به مردم است، افزود: هر روز باید تلاش کنیم تا گره بیشتری از مشکلات مردم باز کنیم چراکه در تعریف حکومت اسلامی نیز به این امر تاکید شده است.

وی با تاکید بر اینکه امسال از لحاظ ایجاد اشتغال سال ویژه ای است، گفت: دولت اعتباری بیش از ٥٠ هزار میلیارد تومان نیز از طریق تسهیلات بانکی به منظور رونق بیشتر اقتصادی در نظر گرفته است.

وزیر ورزش و جوانان اظهار داشت: اهتمام دولت در سال جاری برای ایجاد یک میلیون و ٣٣ هزار شغل است که هدفگذاری کردیم و دولت نیز حرکت خوبی را آغاز کرده است.

سلطانی فر سپس با اشاره به توجه دولت به مناطق روستایی و توسعه و آبادانی مناطق محروم گفت: ١٢ هزار میلیارد تومان برای اشتغال روستایی اختصاص داده شده است.

وی افزود: با وجود تمهیدات دشمنان، ملت قهرمان ایران همچون ٤٠ سال گذشته سرافرازانه از این گردنه سخت هم عبور خواهد کرد.

وی سپس افزود: رئیس جمهور تاکید زیادی دارند که مسئولان هر وعده ای که به مردم می دهند باید عملی باشد. باید با مردم صادق بود.