ارسال بسته های غذایی برای عشایر حادثه دیده سیلاب توسط بالگرد

سید احمد مرتضوی در گفت گو با خبرنگار مهر با اشاره به ارسال بسته های غذایی برای عشایر حادثه دیده سیلاب در شهرستان کوهرنگ توسط بالگرد، اظهار داشت: ۲۰۰ بسته غذایی به همراه پتو، آب معدنی و... در بالگرد بارگیری شده است و در حال ارسال به مناطق عشایری شهرستان کوهرنگ است.

وی تاکید کرد: بارش شدید باران و وقوع سیلاب طی ۲۴ ساعت گذشته خسارت های مالی قابل توجهی به عشایر وارد کرده است و مواد غذایی عشایر از بین رفته است.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: ۸۲ خانوار طی ۲۴ ساعت گذشته گرفتار سیلاب و بارندگی بودند که نیروهای امدادی هلال احمر چهارمحال بختیاری به آنها امداد رسانی کرد.