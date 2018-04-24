هند و قزاقستان میزبان مسابقات قهرمانی وزنه برداری آسیا شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، در نشست هیات اجرایی کنفدراسیون وزنه برداری آسیا، میزبان تعدادی از مسابقاتی که در این قاره در سال‌های آینده برگزار می‌شود، مشخص شد.

بر این اساس میزبانی مسابقات قهرمانی آسیا ۲۰۱۹ به دهلی نو هندوستان واگذار شد.

آستانه قزاقستان نیز میزبان قهرمانی آسیا ۲۰۲۰ است که انتخابی المپیک توکیو هم محسوب می‌شود.

قهرمانی نوجوانان و جوانان آسیا ۲۰۱۹ در کره شمالی برگزار می‌شود. میزبانی جام باشگاه‌های آسیا هم به تاجیکستان واگذار شد.

در این نشست اعلام شد که قهرمانی جهان در بخش مردان در ۱۰ وزن و زنان در ۷ وزن برگزار خواهد شد و فدراسیون جهانی هم تغییرات اوزان را اعلام خواهد کرد.