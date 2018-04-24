۳۸۰۰ ماموریت اورژانسی در همدان انجام شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی همدان حبیب معصومی گفت: انجام ۲۴ مورد حادثه ویژه ماه فروردین ماه ثبت شده است.
وی گفت: ۴ فوتی و ۱۱۳ مصدوم در حوادث ویژه ثبت شده و ۲ هزار و ۶۱۴ مورد ماموریت شهری، طی یک ماه انجام شده است.
معصومی گفت: یکهزار و ۵۱ ماموریت جادهای در طول یک ماه انجام شده و ۱۳۶ مورد ماموریت بین مراکز صورت گرفته است.
وی یادآور شد: فروردینماه در مجموع ۳ هزار و ۸۰۱ مورد ماموریت اورژانسی در استان انجام شده و از مجموع حوادث ویژه طی این ماه ۱۸ مورد مربوط به حوادث رانندگی و ۶ مورد در مورد سایر حوادث بوده است.
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