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۴ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۹:۲۲

رئیس مرکز حوادث و فوریت های پزشکی همدان:

۳۸۰۰ ماموریت اورژانسی در همدان انجام شد

۳۸۰۰ ماموریت اورژانسی در همدان انجام شد

همدان - رئیس مرکز حوادث و فوریت های پزشکی همدان گفت: طی فروردین ماه امسال ۳ هزار و ۸۰۱ مورد ماموریت اورژانسی در استان همدان انجام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی همدان حبیب معصومی گفت: انجام ۲۴ مورد حادثه ویژه ماه فروردین ماه ثبت شده است.

وی گفت: ۴ فوتی و ۱۱۳ مصدوم در حوادث ویژه ثبت شده و ۲ هزار و ۶۱۴ مورد ماموریت شهری، طی یک ماه انجام شده است.

معصومی گفت: یک‌هزار و ۵۱ ماموریت جاده‌ای در طول یک ماه انجام شده و ۱۳۶ مورد ماموریت بین مراکز صورت گرفته است.

وی یادآور شد: فروردین‌ماه در مجموع ۳ هزار و ۸۰۱ مورد ماموریت اورژانسی در استان انجام شده و  از مجموع حوادث ویژه طی این ماه ۱۸ مورد مربوط به حوادث رانندگی و ۶ مورد در مورد سایر حوادث بوده است.

کد مطلب 4280128

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