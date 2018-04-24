به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی سازمان تجهیز و نوسازی مدارس همدان، فرزاد تیموری در خصوص تشکیل جشنواره خیرین مدرسه‌ساز اظهار داشت: مجمع خیرین مدرسه‌ساز از سال ۱۳۷۷ فعالیت خود را آغاز کرده است.

وی با بیان اینکه هر ساله عملکرد و تعهدات خیرین مدرسه ساز طی یک جشنواره مطرح و از خیرین مدرسه‌ساز تکریم می‌شود، افزود: امسال شاهد بیستمین سال فعالیت مستمر خیرین هستیم.

مدیرکل تعمیر، تجهیز و نوسازی مدارس همدان بیان کرد: بیستمین جشنواره خیرین مدرسه‌ساز با رویکرد مشارکت خیرین در امر مقدس مدرسه‌سازی برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه جشنواره خیرین مدرسه ساز در تمام مناطق ۱۹ گانه، برگزار می‌شود، یادآور شد: بیستمین اختتامیه جشنواره خیرین مدرسه ساز، ششم تیرماه در همدان برگزار خواهد شد.