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۴ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۷:۱۲

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای همدان عنوان کرد:

صرفه جویی ۲۲۶ میلیون مترمکعبی در منابع آب زیرزمینی استان همدان

صرفه جویی ۲۲۶ میلیون مترمکعبی در منابع آب زیرزمینی استان همدان

همدان-مدیرعامل شرکت آب منطقه ای همدان گفت: از ابتدای اجرای طرح تعادل بخشی آب تاکنون ۲ هزار و ۷۶۸ حلقه چاه غیر مجاز در استان همدان با صرفه جویی ۲۲۶ میلیون مترمکعب آب پر و مسدود شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی شرکت آب منطقه ای همدان، منصور ستوده گفت: با انسداد ۲ هزار و ۷۶۸ حلقه چاه غیرمجاز بیش از ۲۲۶ میلیون متر مکعب آب در منابع زیرزمینی صرفه جویی شده است.

وی افزود: بیشترین تعداد چاه های پر شده در شهرستان های کبودرآهنگ با ۸۱۹ حلقه چاه و شهرستان رزن با ۴۹۵ حلقه چاه بوده است.

ستوده گفت: سال گذشته نیز ۵۰۷ حلقه چاه غیرمجاز در استان همدان پر و مسلوب المنفعه و به دنبال آن بیش از ۳۰ میلیون متر مکعب در مصرف منابع آب زیر زمینی صرفه جویی شد.

وی ادامه داد: تا کنون ۳ هزار و ۵۸۷ حلقه چاه مجاز مجهز به کنتور هوشمند آب و برق شده اند که این روند به طور جدی و با سرعت در حال انجام است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان همدان بیان کرد: تعداد ۲۴ گروه اکیپ گشت و بازرسی در راستای نظارت بر چاه های مجاز و جلوگیری از حفر چاه های غیرمجاز و برداشت شن و ماسه از رودخانه های استان به طور شبانه روز دشت ها را کنترل می کنند.

کد مطلب 4280133

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