۱۰۴۶ طرح اشتغالزایی روستایی استان همدان در سامانه «کارا» ثبت شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید احمد توصیفیان بعد از ظهر سه شنبه در مصاحبه مطبوعاتی با خبرنگاران که به مناسبت در پیش بودن هفته کار و کارگر برگزار شد، با بیان اینکه تعداد طرح‌های ثبت شده در سامانه کارآ برای دریافت وام خوداشتغالی روستایی ۱۰ هزار و ۷۰۰ طرح است، گفت: از این تعداد یک‌هزار و ۴۶ طرح مربوط به استان همدان است.

وی با بیان اینکه حدود ۱۱ درصد طرح‌ ها مربوط به استان همدان است، گفت: درحال حاضر ۳۹ میلیارد تومان تسهیلات اشتغال روستایی به استان همدان ابلاغ شده که حدود ۳۰ میلیاردتومان آن پرداخت و عقد قرارداد شده است.

توصیفیان بابیان اینکه تعداد طرح‌هایی که در ۱۹ جلسه کمیته فنی اشتغال روستایی در استان همدان مصوب شده ۹۶۱ طرح و از نظر مبلغ تسهیلات مصوب ۳۶۸ میلیارد تومان است، گفت: این موارد از طریق کمیته به بانک‌ها ارجاع شده است.

وی با بیان اینکه در این حوزه تعداد ۳۷ طرح با مبلغ ۳۰ میلیارد تومان به مرحله عقد قرارداد رسیده است، بیان کرد: نرخ تسهیلات روستایی ۶ درصد است که یک سال مشارکت و یک سال تنفس دارد و طی پنج سال بازپرداخت می‌شود.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان با اشاره به اینکه سهمیه اشتغال فراگیر استان همدان ۳۴۰ میلیارد تومان است، یادآور شد: در این خصوص ۳۰۲ میلیارد تومان برای ۴۷۷ طرح مصوب شده که از این تعداد ۷۹ طرح با مبلغ ۳۶ میلیارد تومان عقد قرارداد شده است.

وی بابیان اینکه نخستین تسهیلات اشتغال روستایی پرداختی کشور در استان همدان و در شهرستان تویسرکان انجام شد، گفت: طبق آمار سامانه «رصد» تعداد اشتغال ثبت شده در استان همدان طی یکسال اخیر ۲۰ هزار و ۷۰۰ شغل بوده است.

وی به تشریح طرح کارورزی پرداخت و عنوان کرد: بنابر این طرح ماهانه مبلغ ۳۰۰ تا ۳۵۰ تومان طی دو تا سه ماه به کارورزان پرداخت می‌شود تا فارغ‌التحصیلان بتوانند در محیط کار قرار بگیرند و اگر کارفرما آنها را جذب کند دولت تا ۲ سال حق بیمه کارفرما را پرداخت می‌کند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان ادامه داد: آمار کارورزی همدان در آمار شغل ایجاد شده در استان همدانلحاظ نشده است ضمن اینکه به سبب جدید بودن طرح، آمار آن سال گذشته ۲۰۰ نفر بوده و چندان بالا نیست.

مدیر تعاون اداره کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان همدان نیز بیان کرد: در حال حاضر یک هزار و 107 تعاونی فعال در استان همدان وجود دارد که 12 هزار و 657 فرصت شغلی ایجاد کرده است.

مهدی تابیده‌چی افزود: سال گذشته 64 تعاونی روستایی در استان همدان تشکیل شد و رتبه دوم کشور بعد از استان فارس نصیب همدان شده است.