بحران سرمازدگی در تاکستان جدی است/ به داد کشاورزان برسیم

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن طاهرخانی روز سه شنبه در دیدار با استاندار قزوین که با حضور نیاز علی ابراهیمی پاک عضو هیئت صندوق بیمه محصولات کشاورزی کشور در استانداری قزوین برگزار شد اظهارداشت: هر چند سرمازدگی یک حادثه طبیعی است اما باید هم دولت و هم مجلس کمک کنند تا از این بحران عبور کنیم.

وی اضافه کرد: در شرایطی که ۲۲ استان کشور خسارت دیده اما قزوین در میان چهار استانی است که بیشترین خسارت را متحمل شده است.

طاهرخانی بیان کرد: اگر مسئولان در میان کشاورزان خسارت دیده حضور پیدا کنند برای آنها امیدواری بیشتری ایجاد می شود و احساس می کنند که در این شرایط تنها نیستند.

نماینده مردم تاکستان اظهارداشت: خسارت سرمازدگی در باغ های استان قزوین بسیار جدی است و درخواست می کنیم استاندار قزوین از باغات بازدید کنند و با عمق فاجعه اشنا شوند.

وی افزود: باید کمک کنیم تا پرداخت غرامت تسریع شود و هرگونه کوتاهی در این زمینه می تواند به مسائل امنیتی منجر شود چون بیش از سه سال است که کشاورزان تاکستانی دچار اسیب شده اند.

طاهرخانی گفت: پرداخت تسهیلات ارزان قیمت با سود پایین، بخشودگی وام های قبلی یا استمهال بدهی از راهکاری کمک به کشاورزان منطقه است.