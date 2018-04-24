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۴ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۷:۲۷

رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان:

۷۰ پروژه بهداشتی درمانی در استان همدان در دست اجرا است

۷۰ پروژه بهداشتی درمانی در استان همدان در دست اجرا است

همدان - رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان گفت: درحال حاضر ۷۰ پروژه بهداشتی درمانی در استان همدان در دست اجرا است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید حبیب الله موسوی بهار ظهر سه شنبه در مراسم افتتاح ۶۰ پروژه بهداشتی استان همدان که همزمان با هفته سلامت انجام شد، اظهار داشت: شعار هفته سلامت امسال از سوی سازمان جهانی بهداشت، «سلامت برای همه» تعیین شده و ما در ایران این شعار را گسترده کرده و «سلامت برای همه در همه جا» را برای این موضوع مدنظر قراردادیم.

وی باتاکید براینکه در کنار این شعار پیگیر شعارهای سالهای قبل به ویژه «خودمراقبتی» نیز هستیم، گفت: باید سلامت و طول عمر افراد جامعه را افزایش داده و هزینه های تحمیلی بر بخش درمان را کاهش دهیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان با بیان اینکه از ۵ سال گذشته در حوزه بهداشت، انقلابی در توسعه زیرساختها صورت گرفته است، گفت: ۳۱۰ پروژه در حوزه بهداشت استان همدان کلنگ زنی شده بود که ۱۱۶ پروژه با حضور وزیر بهداشت به افتتاح رسید و ۶۰ پروژه از آن امروز بهره‌برداری می شود و ۷۰ پروژه نیز در دست اجرا قرار دارد.

وی با تاکید بر همراهی استاندار همدان در پیگیری و اجرای احداث پروژه های بهداشت و درمان استان همدان عنوان کرد: اعضای شوراهای شهرها و شهرداران و فرمانداران نیز در نقاط مختلف استان همدان همراهی و مشارکت داشتند.

موسوی بهار ادامه داد: طی چندسال اخیر بیش از ۳۵۰ هزارمترمربع  ساخت و ساز در حوزه بهداشتی استان همدان انجام شده و مجموعه علوم پزشکی همدان در ارتقای شرایط درمانی و بهداشتی همکاری داشته اند.

وی یکی از اهداف حوزه  بهداشت را افزایش تحرک فیزیکی و اصلاح فرهنگ ترافیکی در راستای ارتقای ایمنی و سلامت مردم برشمرد.

وی تاکید کرد: ۱۶ هزار نفر طی یک سال در سنین ۳۰ تا ۵۰ سال، در تصادفات کشته می شوند کمااینکه ۵ تا ۱۰ برابر این آمار نیز در تصادفات مجروح می شوند که این اتفاق زیبنده کشور ایران نیست.

کد مطلب 4280139

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