به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رئیسی ظهر سه شنبه در مراسم افتتاح پروژه های بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی همدان بابیان اینکه شهرداران، فرمانداران، استاندار و مجموعه علوم پزشکی همدان دست به دست هم دادند تا اتفاقات خوب امروز رقم بخورد، عنوان کرد: خیرین سلامت استان همدان نیز در این مهم نقش بسزایی داشته و شایسته تقدیر هستند.

معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باتاکید بر اینکه امروز همه دنیا ایران را به عنوان کشوری پیشرو در حوزه سلامت می شناسند و دولت در این موضوع ورود جانانه‌ای داشته است، گفت: دولت تحولات عظیمی در حوزه سلامت ایجاد کرده است.

وی با بیان اینکه در کنترل شاخص ها بسیار قوی هستیم، گفت: در بروز بیماری سل ۱۴۴ مورد در ۱۰۰ هزار آمار ابتلا به سن در دنیاست که بالاترین آمار ابتلا در کشورهای همسایه ایران و افغانستان و پاکستان وجود دارد و کمترین آمار در منطقه مربوط به ترکیه است که ۶۸ مورد در هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت است.

رئیسی بابیان اینکه در ایران، تنها ۱۴ مورد در ۱۰۰ هزار نفر ابتلا داریم که آن هم اغلب وارداتی است، گفت: این توفیق را در کنترل بیماری مالاریا نیز داشته ایم.

وی بابیان اینکه با وجود این کنترل ها و توفیقات، هزینه های بالای درمان کمر مردم را خم کرده بود به طوری که پیش از اجرای طرح تحول سلامت ۶۸ درصد هزینه های درمان بر عهده مردم بود و پس از اجرای طرح، به ۳۸ درصد رسید، گفت: ۶۵۰۰ پروژه از ابتدای دولت در سطح کشور تعریف شده بود اما تاکنون بیش از دو هزار پروژه به بهره برداری رسیده و طی نیمه نخست امسال بیش از هزار پروژه بهداشتی در سطح کشور به بهره‌برداری خواهد رسید.

معاون وزیر بهداشا بیان کرد: بیش از ۵۰ درصد از مراکز بهداشتی درمانی ارائه دهنده خدمت در استان همدان از نو بنا شده اند و کیفیت سازه ها نیز با ۵۰ سال عمر ارتقای دوبرابری داشته اند.

رئیسی بابیان اینکه هر دولتی با هر میزان قدرت افزایش ۲ هزار تا ۲۵۰۰ تخت دارد اما دولت تدبیر و امید از ابتدای فعالیت تاکنون ۲۴ هزار تخت به ظرفیت تختهای کشور اضافه کرده‌است، گفت: امروز نرم بیماری ها و عوامل برخورد با آنها به شدت تغییر کرده بنابراین لزوم پیوست سلامت در صنایع، ساخت و ساز و همه ابعاد زندگی افراد تشدید شده است.

معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باتاکید براینکه امروز مرگ و میر بر اثر سل و مالاریا کاهش یافته اما مرگ بر اثر بیماری های قلبی و عروقی افزایش داشته، گفت: باید توام با افزایش تخت های بیمارستانی، تقویت حوزه بهداشت و راهکارهای پیشگیری را نیز مدنظر قرار دهیم.

در پایان این مراسم، تمبر اختصاصی جشنواره عمران بهداشت استان همدان رونمایی شد و از خیرین حوزه سلامت تقدیر به عمل آمد.