اخبار کوتاه از سینمای جهان

به گزارش خبرنگار مهر، انجمن منتقدان فیلم لاس وگاس جایزه بهترین فیلم را به "مردگان" ساخته مارتین اسکورسیزی اهداء‌ کردند. این در حالی است که اسکورسیزی جایزه بهترین کارگردانی را نیز به پاس ساخت این فیلم دریافت کرد. تلما شون میکر، تدوین کننده "مردگان" ازدیگر چهرهای تحسین شده این فیلم توسط انجمن بود. دراین میان جایزه بهترین هنرپیشه مرد به فارست ویتاکر و جایزه بهترین هنرپیشه زن به هلن میرن رسید.

- نوه یهو یانگیا ، استاد کنگ فو که از تهیه کنندگان و توزیع کنندگان فیلم " بی باک " با شرکت جت لی شکایت کرده بود راه به جایی نبرد ودادگاه بر نادرست بودن ادعای وی رای داد. او ادعا کرده بود تصویری که در این فیلم از یانگیا فقید ارائه شده جعلی وهمراه با اغراق بوده است. او طی شکایتی در ماه مارس از دادگاه خواست رای ممنوعیت نمایش سراسری فیلم را صادر کند اما دادگاه پس از بررسی اعلام کرد چنین ادعایی بی اساس بوده وهیچگونه مانعی برای نمایش فیلم وجود ندارد.

- همزمان با بازگشت راکی بالبوا مجموعه آثاری که با محوریت بوکسور مطرح سینما ساخته شد ، به سن 30 سالگی رسید و در دفتر فیلم ملی ثبت شد. فیلم "راکی" که درسال 1976 تندیس اسکار بهترین فیلم را از آن خود کرد همراه با فیلم هایی چون" فارگو"، "زین های سوزان"و" هالووین " به عنوان فیلمهای ملی به ثبت رسیدند.

- سیلوستر استالونه عنوان کرد ساخت ششمین فیلم از مجموعه آثار" راکی" به مراتب دشوارتر از فیلمهای دیگر بوده است. هنرپیشه 60 ساله سینما در ادامه صحبتهایش افزود جراحت هایی که به هنگام بازی در فیلم" راکی بالبوا" داشته به مراتب بیشتر ازپنج فیلم قبلی بوده است.