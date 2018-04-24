ابراز امیدواری لاوروف به همکاری با فرانسه در بهبود اوضاع سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «سرگئی لاوروف» وزیر امور خارجه روسیه اظهار داشت که روسیه انتظار دارد ارتباطش با فرانسه به حل و فصل اوضاع در سوریه منجر شود.

لاوروف گفت: آمریکا متعهد شد که تنها هدف آنها راندن تروریست ها از سوریه و شکست داعش است. اما با وجود تعهدات و بیانیه های رئیس جمهور آمریکا، این کشور در ساحل شرقی رود فرات مستقر شده است و نمی خواهد این منطقه را ترک کند و ساختارهای قدرت محلی را در آنجا ایجاد می کند.

وی افزود: «امانوئل ماکرون» رئیس جمهور فرانسه از این اقدامات حمایت می کند. وی در بیانیه اخیر خود، اعلام کرده است که آمریکا نباید سوریه را ترک کند و ائتلاف تحت رهبری آمریکا باید تا زمانی که یک دولتی ایجاد شود که کشورهای غربی را راضی کند، در آنجا بماند.

لاوروف تاکید کرد که قطعا این اقدام دخالت آشکار در امور داخلی سوریه و نقض تمام قوانین بین المللی است. من امیدوارم که پس از تماس با همکاران فرانسوی، در مورد چگونگی همکاری در حل و فصل بحران سوریه با توجه به رعایت تمام قوانین و هنجارهای حقوق بین الملل و منشور سازمان ملل به توافق برسیم.