همایش صادراتی حاشیه دریای خزر در امیرآباد برگزار می شود

سیاوش رضوانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری نشست های مختلف هم اندیشی و سیاستگذاری صادرات دریایی برای هرچه بهتر برگزار شدن این همایش افزود: تویعه صادرات از مسائل مهمی است که در بندرامیرآباد با توجه به فراهم بودن زیرساختهای مناسب با قوت پیگیری می شود و لذا بررسی زوایای مختلف صادرات و توسعه آن از مسائلی است که باید مورد توجه باشد.



وی بیان داشت: همایش صادرات دریایی به کشورهای حاشیه دریای خزر با هدف رونق صادرات و توسعه اقتصادی و با مشارکت نهاد ها و ارگان های دخیل در امر صادرات استان مازندران به همت و تلاش بندرامیرآباد در تیرماه سال جاری برگزار می شود.



رضوانی اظهار کرد: تشویق صادرکنندگان و افزایش تنوع سبد کالای صادراتی کالای بنادرهای شمالی به کشورهای حاشیه خزر از مسائل مهمی است که باید مورد توجه جدی قرار گیرد و در نشست های مختلف بر این امر تاکید شد.



رضوانی افزود: نقش بنادر و کیفیت خدمات در ارتقاء صادرات، مزیت قوانین و تسهیلات منطقه ویژه اقتصادی در ارتقاء صادرات، نقش شرکتهای چندوجهی در صادرات کشورهای حاشیه خزر، ارائه نمونه های موفق در رشد صادرات کشورهای حاشیه خزر، فرصت های ناشی از شرایط موجود سیاسی بین روسیه و کشورهای غربی و نقش سرمایه گذاری در منطقه ویژه اقتصادی در راستای صادرات مجدد از محورهای مهم این همایش است.



مدیر بندر امیرآباد گفت: مهلت ارسال آثار به این همایش تا ۲۵ خردادماه سال جاری است و همایش در ۲۰ تیرماه در بندرامیرآباد برگزار می شود.