هوای اصفهان در وضعیت سالم ثبت شد/شاخص کیفی ۸۰

بابک صادقیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت:‌ در ۲۴ ساعت منتهی به ساعت ۱۲ ظهر هوای اصفهان با میانگین شاخص کیفی ۸۰ در وضعیت سالم ثبت شد.

وی با بیان اینکه هوای اصفهان در تمام ایستگاه های سنجش آلودگی در وضعیت سالم ثبت شده است، افزود: شاخص کیفی آلودگی در بزرگراه خرازی با ۷۳، خیابان پروین با ۷۶، احمدآباد با ۶۹، چهارباغ خواجو ۹۱، استانداری ۸۱ و در خیابان دانشگاه با ۸۹ در وضعیت سالم ثبت شده است.

رئیس امور آزمایشگاه‌های محیط زیست استان اصفهان با اشاره به اینکه کیفیت هوا در شهرستان‌های استان اصفهان در وضعت سالم و ناسالم ثبت شده است، گفت: کیفیت هوا در خمینی شهر با شاخص کیفی ۸۳ است و در شاهین شهر با ۷۹، سجزی ۹۵ و نجف‌آباد ۷۹ در وضعیت سالم ثبت شد و در مبارکه با ۱۰۹ ناسالم برای گروه های حساس است.

گفتنی است شاخص کیفی هوا در بازه صفر تا ۵۰ نشانه هوای پاک، ۵۰ تا ۱۰۰ نشانه هوای سالم، ۱۰۰ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس (افراد دچار بیماری‌های قلبی تنفسی، کودکان و افراد میانسال و زنان باردار و غیره) و ۱۵۰ تا ۲۰۰ نشانه وضعیت ناسالم برای عموم مردم است.