بسترهای لازم برای توسعه کشور فراهم است/ توجه ویژه دولت به روستاها

به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی امیری ظهر امروز سه شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان هریس با اشاره به ظرفیت ها و توانمندی های روستاها و مناطق عشایری کشور به توجه ویژه دولت به روستاها اشاره داشت و گفت: دولت با تمام توان به توسعه و آبادانی روستاها توجه دارد.

وی سپس با بیان اینکه باید از ظرفیت های شهرستان هریس نیز استفاده کرد، ادامه داد: از فرماندار هریس می خواهم با توجه به ترکیب جمعیتی شهرستان هریس و اینکه شغل عمده مردم این شهرستان کشاورزی و دامداری است، در جهت جذب و تخصیص تسهیلات تلاش کند.

امیری با اشاره به اینکه اشتغال اساسی ترین مشکل مردم است، ادامه داد: شخص رئیس جمهور به این موضوع اهتمام ویژه دارد. باید همه مسئولان و فعالان صنعتی و اقتصادی برای ایجاد اشتغال در کشور تلاش کنند.

معاون پارلمانی رئیس جمهور با بیان اینکه امروز در بحث سلامت نیز اقدامات بزرگی در کشور شده است، ابراز داشت: برنامه ریزی شده سالانه در حدود ۹۰۰ هزار شغل ایجاد شود.

وی با بیان اینکه دولت فعلی در شرایط بسیار سخت کشور را تحویل گرفت، ادامه داد: قبل از سال ۹۲ قیمت نفت بیش از ۱۰۰ دلار و درآمد نفتی ما نیز ۷۰۰ میلیارد دلار بود که رقم قابل توجهی بود.

امیری همچنین ادامه داد: با تلاش های انجام شده کشور در مسیر درستی قرار گرفته است و همه مردم و مسئولان باید دست به دست هم دهند تا مشکلات کشور کاهش یابد.