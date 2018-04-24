۴۹ درصد از سهم گردشگری آبی خوزستان به بندر آبادان تعلق دارد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا سفاری ظهر امروز در آئین تجلیل از فعالان گردشگری دریایی در نوروز ۹۷ در محل سینما مهر آبادان گفت: نوروز امسال بندر آبادان با کسب ۴۹ درصد از سهم گردشگری آبی خوزستان رتبه نخست را در میان سایر بنادر خوزستان از آن خود کرد و این در حالی است که بنادر خرمشهر و امام خمینی به ترتیب با ۳۳ و ۱۸ درصد از سهم گردشگری آبی خوزستان در جایگاههای بعدی قرار داشتند.



وی افزود: اتفاق بزرگی که امسال در حوزه گردشگری دریایی رخ داد آنکه عزم بزرگی از این موضوع پشتیبانی کرد تا این مسئله محقق شود.



سفاری با اشاره به اینکه امسال سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان متولی اصلی گردشگری دریایی مشخص شد، اظهار کرد: سال‌های قبل سازمان بنادر متولی اصلی گردشگری آبی نبود، اما با پیگیری جدی مدیرعامل بنادر و دریانوری کشور در خصوص امر تولی‌گری گردشگری دریایی به عنوان مسئولیت اصلی بنادر این موضوع در دستور کار قرار گرفت و بر این اساس شاهد ایجا هم‌افزایی میان همه اعم از کارکنان اداره بنادر و دریانوردی آبادان و سایر دستگاه‌های همراه از جمله دریابانی، فرمانداری و شهرداری بودیم.



مدیر بنادر و دریانوردی آبادان بیان کرد: تمامی امکانات و تجهیزات مورد نیاز گردشگری آبی برای زائران راهیان نور و مسافران نوروزی انجام شد.



وی ضمن قدردانی از اقدامات خوب دستگاههای مختلف شهرستان در بحث گردشگری افزود: نوروز امسال آمار ثبت شده در حوزه گردشگری آبی اعم از مسافری و گردشگری در سطح بنادر کشور حدود ۷ میلیون نفر است که در بحث مسافری هرمزگان و در بحث گردشگری خوزستان بیشترین آمار را در میان سایر بنادر کشور به خود اختصاص دادند.



سفاری اظهار کرد: نظر سنجی عمومی انجام شده از مسافران و گردشگران آبی حاکی از رضایت‌مندی از خدمات ارائه شده تحت عنوان گردشگری آبی دارد.



وی تصریح کرد: در سال ۹۴ که سرآغاز گردشگری آبی در بندر آبادان بود تعداد ۲۳۶ هزار و ۸۵۶ نفر در آب‌های تحت پوشش این بندر به گردشگری پرداختند که این رقم در سال جاری با افزایش ۶۰ درصدی به ۵۱۵ هزار و ۲۳۲ نفر رسید.



وی یادآور شد: نوروز امسال بندر آبادان رتبه دوم را در میان بنادر فعال در امر گردشگری در سطح کشور پس از قشم کسب کرد و بنادر نوشهر، خرمشهر و انزلی نیز در جایگاه‌های بعدی قرار گرفتند.



وی گفت: نوروز امسال بندر آبادان با کسب ۴۹ درصد از سهم گردشگری آبی خوزستان رتبه نخست را در میان سایر بنادر استان از آن خود کرد این در حالی است که بنادر خرمشهر و امام خمینی(ه) به ترتیب با ۳۳ و ۱۸ درصد از سهم گردشگری آبی خوزستان در جایگاه‌های بعدی قرار دارند.