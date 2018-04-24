رئیس جمهور مرکز سوانح وسوختگی بیمارستان سینای تبریز را افتتاح کرد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز سه شنبه دکتر حسن روحانی رئیس جمهور کشورمان مرکز سوانح و سوختگی بیمارستان سینای تبریز را افتتاح کرد.

این مرکز ۶۴ تختخوابی است و شامل بخش های سوختگی مردان، زنان، کودکان، مراقبت‌های ویژه سوختگی، اتاق‌های عمل مستقل و موتورخانه مجزا است.

مرکز سوانح وسوختگی بیمارستان سینای تبریز در ۶۸۰۰ متر مربع و با صرف اعتباری بالغ بر ۴۷ میلیارد تومان از محل کمک‌ های خیرین و منابع دولتی احداث و تجهیز شده است.

رئیس جمهور بعداز بازدید از بخش های مختلف بیمارستان سینا از برخی بیماران بستری در این مرکز عیادت و از تلاش های کادر درمانی و پزشکی این مرکز تقدیر کرد.