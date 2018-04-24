  1. استانها
  2. کرمانشاه
۴ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۷:۲۸

رئیس پلیس راه استان کرمانشاه:

۶۶ نقطه حادثه‌خیز در کرمانشاه داریم/ ۵ محور بحرانی در تصادفات

۶۶ نقطه حادثه‌خیز در کرمانشاه داریم/ ۵ محور بحرانی در تصادفات

کرمانشاه- رئیس پلیس راه استان کرمانشاه گفت: در جاده‌های استان کرمانشاه ۶۶ نقطه حادثه‌خیز وجود دارد و ۵ محور بحرانی با بیشترین تصادفات در استان داریم.

سرهنگ محمد حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: جاده‌های استان کرمانشاه ۶۶ نقطه حادثه‌خیز دارد  و این نقاط بیشترین تلفات جاده‌ای را دارند.

رئیس پلیس راه استان کرمانشاه افزود: در قالب اقدامات کوتاه‌مدت، نقاط حادثه‌خیز استان آشکارسازی شده اما این نقاط به اصلاح هندسی نیاز دارند.

سرهنگ حیدری در ادامه بیان کرد: متاسفانه ۵ محور بحرانی در استان کرمانشاه داریم که بیشترین تصادفات مربوط به این محورها است.

وی محور کرمانشاه - کامیاران با ۵۵ نفر کشته، کرمانشاه - روانسر با ۲۴ نفر کشته، محور کوزران - سراب نیلوفر با ۳۴ نفر کشته، محور فرعی سرفیروزآباد با ۱۹ کشته را دارای بیشترین حجم تصادفات در استان عنوان کرد.

سرهنگ حیدری افزود: همچنین محور اسلام آبادغرب - حمیل نیز با ۲۲ نفر کشته جزو محورهایی است که بیشترین حجم تصادفات در استان کرمانشاه را داشتته است.

کد مطلب 4280179

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها