سرهنگ محمد حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: جاده‌های استان کرمانشاه ۶۶ نقطه حادثه‌خیز دارد و این نقاط بیشترین تلفات جاده‌ای را دارند.

رئیس پلیس راه استان کرمانشاه افزود: در قالب اقدامات کوتاه‌مدت، نقاط حادثه‌خیز استان آشکارسازی شده اما این نقاط به اصلاح هندسی نیاز دارند.

سرهنگ حیدری در ادامه بیان کرد: متاسفانه ۵ محور بحرانی در استان کرمانشاه داریم که بیشترین تصادفات مربوط به این محورها است.

وی محور کرمانشاه - کامیاران با ۵۵ نفر کشته، کرمانشاه - روانسر با ۲۴ نفر کشته، محور کوزران - سراب نیلوفر با ۳۴ نفر کشته، محور فرعی سرفیروزآباد با ۱۹ کشته را دارای بیشترین حجم تصادفات در استان عنوان کرد.

سرهنگ حیدری افزود: همچنین محور اسلام آبادغرب - حمیل نیز با ۲۲ نفر کشته جزو محورهایی است که بیشترین حجم تصادفات در استان کرمانشاه را داشتته است.