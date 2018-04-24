آخرین مهلت دریافت مجوز برای تأسیس پیش دبستانی اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاعرسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، مجتبی زینیوند رئیسسازمان مدارس غیردولتی و مشارکتهای مردمی وزارت آموزش و پرورش اظهار داشت: مسئولیت صدور مجوز برای مراکز پیش دبستانی بر عهده آموزش و پرورش است.
وی با اشاره به طراحی سامانهای برای ساماندهی و اخذ مجوز مراکز پیش دبستانی، گفت: به استناد مصوبه شورای سیاستگذاری، افرادی که قصد اخذ مجوز برای مراکز پیش دبستانی دارند در صورتی که از سایر سازمانها و نهاد ها قبلاً مجوز پیش دبستانی داشتهاند باید در این سامانه ثبتنام کنند و کد رهگیری به منزله صدور مجوز فعالیت مراکز پیش دبستانی است.
زینیوند ادامه داد: با توجه به شرایطی که برای اخذ مجوز مراکز پیش دبستانی در نظر گرفتهایم، انتظار داریم تمام مسئولان پیشدبستانی ثبتنام خود را در این سامانه انجام دهند و چنانچه از این کار ممانعت شود، سال آینده اجازه فعالیت به مراکز بدون مجوز نمیدهیم.
وی با اشاره به اینکه ۶ ماه فرصت قانونی برای اخذ مجوز از طریق سامانه در نظر گرفته شده است، گفت: ایجاد این سامانه از سوی وزارت آموزش و پرورش باعث تسهیل فرآیند قانونی اخذ مجوز شده است و تا پایان اردیبهشت ماه مؤسسان فرصت ثبت نام دارند.
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