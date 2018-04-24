مراسم بزرگداشت شهید مطهری برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم بزرگداشت سالگرد شهادت مرتضی مطهری و تجلیل از مقام معلم با حضور مسئولان دانشگاه، خانواده آن شهید و جمعی از صاحب نظران، استادان و دانشجویان برگزار می شود.

در این مراسم افرادی چون سروش محلاتی، عماد افروغ و مجتبی زروانی درباره موضوع « استاد مطهری و اصلاح دینی» سخنرانی می کنند.

همچنین در این مراسم از کتاب «انقلاب اسلامی از دیدگاه فلسفه تاریخ» رونمایی می شود.

مراسم بزرگداشت سالگرد شهادت مرتضی مطهری روز سه شنبه ۱۱ اردیبهشت ساعت ۱۱ دردانشکده الهیات و معارف اسلامی برگزار میشود.