به گزارش خبرنگار مهر، عزیزاله شهبازی ظهر امروز در آئین تجلیل از فعالان گردشگری دریایی در نوروز ۹۷ در محل سینما مهر آبادان افزود: به تعصب کارکنان بنادر آبادان غبطه می خورم، تلاش‌های ثمربخش این کارکنان نشان دهنده هم افزایی خوب و انجام کارهای تیمی است که به شکلمناسبی به انجام می رسد.



وی ضمن ابراز امیدواری از اینکه تعصب سازمانی موجود در بنادر آبادان به تمامی ادارات شهری در حوزه قوه مجریه سرایت کند، اظهار کرد: باید فرهنگ قدردانی و تجلیل در میان همگان رواج بیشتر و بهتری پیدا کند، به گفته روانشناسان هر کس روزانه حداقل از ۲۰ نفر بابت تلاششان قدردانی کند به طور حتم آن جامعه به سمت جامعه ای سالم به پیش می رود.



وی تصریح کرد: انتظار می رود تا فرهنگ نقد منصفانه در آبادان که از دیر باز شهری فرهنگ پرور و دانش پرور بوده، رشد و نمو پیدا کند و به عکس فرهنگ تخریب ریشه کن شود تا کسانی که علاقمند به کار و تلاش در حوزه های مختلف اعم از بخش خصوصی و دولتی هستند با انگیزه بیشتر و بهتری به کار و اشتغال بپردازند.



فرماندار آبادان با قدردانی از اقدامات خوب و موفق بنادر آبادان که در راستای عمق بخشیدن به ارزش‌های دینی، اخلاقی و اسلامی و در سطح ملی به انجام رسیده است، گفت: آرزومندم سایر ساختارهای فرهنگی نیز به طور جدی در ماموریتهای محوله شان به خصوص در حوزه مشارکت‌های اجتماعی و فرهنگی ورود کنند و در حد توانشان اقدامات مفیدی را به انجام برسانند، مشارکت بنادرآبادان در حوزه اجرای تعهدات اجتماعی و فرهنگی شان ستودنی است.



شهبازی افزود: سال گذشته بیش از ۲۰۰ هزار تن کالا از بنادر سه گانه آبادان، اروندکنار و چوئبده صادر و یا به آنها وارد شده که ارزش ارزی بیش از ۲۰۰ میلیون دلار داشته اند.



وی ضمن اشاره به فعالیت ۲۷۸ نفر به طور مستقیم در بنادر آبادان اظهار کرد: ۳۰ هزار نفر به طور غیر مستقیم از طریق بنادر سه گانه آبادان، اروندکنار و چوئبده ارتزاق می کنند.

فرماندار آبادان تصریح کرد: مجموعه اداری در آبادان متناسب با سیاست‌های نظام در حال حرکت بوده و هر آنچه در توان دارند برای انجام امور مردم به کار می گیرند و از انجام هیچ کاری فروگذار نیستند.



فرماندار آبادان گفت: ماموران دولتی در آبادان که مسئولیت برقراری امنیت را بر عهده دارند، به طور شبانه روز در تلاشند تا با بهره گیری از تمامی امکاناتی که در اختیار دارند، امنیت و آرامش مردم حفظ شود و از این بابت قدردان تلاششان هستم.



شهبازی افزود: آبادان یکی از شهرهای بزرگ استان خوزستان است که در آن جمعیت زیادی از اقوام مختلف در آن به شکل بسیار خوب، مسالمت آمیز و عالی در کنار یکدیگر زندگی می کنند و به همت همین مردم می توانیم بگوییم که قوای حکومتی با هر آنچه در اختیار دارند و به دور از حواشی به صورت مستقیم به متن امور ورود کرده و کار می کنند.



وی اظهار کرد: رسانه ها به عنوان رکن چهارم دموکراسی در جامعه مردم سالار به عنوان نور امیدی هستند که اطلاعات، اخبار، مشکلات و موضوعات مختلف مردم را در بخشهای گوناگون را به مثابه روز روشن آشکارا بیان می کنند، در زمان حاضر شکاف میان مردم و مسئولان صاحب اطلاعات، دانش و مسئولیت با وجود رسانه ها و فضای مجازی پر شده است.