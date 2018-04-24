ورود به مسائل جزئی فرهنگیان رویه حراست آموزش و پرورش نیست

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین کفراشی بعد از ظهر سه‌شنبه در گردهمایی مدیران آموزش و پرورش استان بوشهر در سالن کنفرانس خانه معلم اظهار داشت: حراست آموزش و پرورش باید دیدگاهی تربیتی داشته باشد و در کنار حوزه کاری روحیه معلمی خود را حفظ کند.

کفراشی ادامه داد: ورود به مسائل جزئی معلمان و کارکنان آموزش و پرورش از رویه‌های حراست نیست زیرا این اقدام باعث دل زدگی فرهنگیان می‌شود و جو نامناسبی را ایجاد می‌کند.

وی با بیان اینکه نقش حراست پیشگیری از اتفاق ها است و باید به این امر دقت شود افزود: معلمان به عنوان سرمایه‌ها و گنجینه‌های نظام هستند و قبل از دفع باید به جذب آن‌ها سعی شود.

این مقام مسئول عنوان کرد: معلمی شغل آبرومندانه‌ای است و کم پیش می آید که یک معلم ساختار شکن باشد پس بی حرمتی به این قشر و پرونده سازی برای آن ها نباید در اعمال حراست باشد.

کفراشی با بیان اینکه مدیران دستگاه نسبت به حراست خود وظیفه ای دارند یادآور شد: حراست به عنوان بازوی توانمند در کنار مدیر نقش می آفریند پس با ایجاد احساس امنیت به این حوزه امنیت دستنگاه را تضمین کنیم.

وی تصریح کرد: حراست در کنار معلمان با ایجاد آرامش در دستگاه و جلوگیری از ورود عناصر نامتناسب با نظام جمهوری اسلامی سعی در تربیت دانش آموزان شجاع و مدبر دارد.

کفراشی خاطرنشان کرد: اطلاع رسانی دقیق و موثق به مدیر برای تحلیل مسائل و تصمیم‌گیری مناسب در امور، از انتظارات مدیر سازمان از حراست است.