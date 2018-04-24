طلاب نقش مهمی در ترویج فرهنگ مهدوی در جامعه دارند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی سیدمحمد علی علوی گرگانی ظهر سهشنبه در دیدار مسئولان ستاد مردمی اجتماعات مهدوی با اشاره به آیاتی از قرآن کریم اظهار داشت: خداوند متعال فرصتهایی را در اختیار ما قرار داده است و ما باید با تلاش خود از این فرصتها بهره ببریم.
وی با بیان اینکه تعلیم و تعلم در مورد امام زمان(عج) از جمله فرصتهایی است که خداوند به ما داده است، افزود: باید بسترهای لازم در زمینه مهدویت در جامعه ایجاد شود و مردم باید در این خصوص اطلاعات و آگاهی داشته باشند و بدانند که در چه مسیری باید حرکت کنند.
این مفسر قرآن کریم با بیان اینکه با ظهور امام زمان(عج) حق بر باطل پیروز میشود، خاطرنشان کرد: طلاب نقش زیادی در ترویج فرهنگ مهدوی دارند و باید گروهی از طلاب و روحانیون که اهل مطالعه و بیان هستند با حضور در جامعه فرهنگ مهدوی را تبیین و ترویج کنند.
وی ادامه داد: ظهور امام زمان(عج) از وعدههای خداوند است که بدون تردید محقق میشود و همه ما باید برای این حقیقت زمینهسازی و تلاش کنیم.
آیتالله علوی گرگانی با تأکید بر اینکه ظهور امام زمان(عج)، موجب اقامه عدل در جهان میشود، گفت: متأسفانه برخی افراد مردم را به گناه کردن تشویق میکنند و فکر میکنند، گناه کردن مردم موجب ظهور امام زمان(عج) میشود، در صورتی که این حرف کاملا اشتباه است.
وی با تأکید بر اینکه امام زمان(عج) در دورانی که همه مردم چشم انتظار ایشان باشند ظهور میکنند، اظهار کرد: یکی از نشانههای ظهور این است که فساد به صورت طبیعی جامعه را فراگرفته باشد، نه اینکه آگاهانه مردم را به گناه تشویق کنیم.
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