به گزارش خبرنگار مهر، مجید صفارنیا بعد از ظهر سهشنبه در دومین دوره مسابقات ملی هوافضا اظهار داشت: زمان و نحوه شروع آموزش به افراد بسیار مهم و حائز اهمیت است چرا که آینده فرد نوشته میشود.
وی افزود: اگر فرد در سنین کودکی با مهارتها و مشاغل مختلف آشنا شود و به صورت هدفمند آموزش گیرد در نوجوانی و جوانی میتواند انتخاب بهتری برای اشتغال و آینده خود داشته باشد.
وی گفت: دانشگاهها میتوانند در این راستا ایده دهند و آموزشها به نحو مطلوبتری انجام شود.
وی عنوان کرد: در صورت برنامه صحیح است که میتوان نشاط و علاقه را برای ادامه تحصیل افراد در یک جامعه فراهم کرد و در نهایت فرد بتواند از آن بعنوان شغل در آن مهارت اشتغال یابد.
وی بیان کرد: اکنون بالغ بر ۲۵ درصد از افرادی که وارد نظام آموزشی ما میشوند پیش از دیپلم ترک تحصیل میکنند و این موجب دو قطبی شدن جامعه میشود.
وی بیان کرد: در صورت عدم توجه به این افراد میتوانند دچار آسیبهای مختلفی اجتماعی شوند.
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