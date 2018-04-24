به گزارش خبرنگار مهر، مجید صفارنیا بعد از ظهر سه‌شنبه در دومین دوره مسابقات ملی هوافضا اظهار داشت: زمان و نحوه شروع آموزش به افراد بسیار مهم و حائز اهمیت است چرا که آینده فرد نوشته می‌شود.

وی افزود: اگر فرد در سنین کودکی با مهارت‌ها و مشاغل مختلف آشنا شود و به صورت هدفمند آموزش گیرد در نوجوانی و جوانی می‌تواند انتخاب بهتری برای اشتغال و آینده خود داشته باشد.

وی گفت: دانشگاه‌ها می‌توانند در این راستا ایده دهند و آموزش‌ها به نحو مطلوب‌تری انجام شود.

وی عنوان کرد: در صورت برنامه صحیح است که می‌توان نشاط و علاقه را برای ادامه تحصیل افراد در یک جامعه فراهم کرد و در نهایت فرد بتواند از آن بعنوان شغل در آن مهارت اشتغال یابد.

وی بیان کرد: اکنون بالغ بر ۲۵ درصد از افرادی که وارد نظام آموزشی ما می‌شوند پیش از دیپلم ترک تحصیل می‌کنند و این موجب دو قطبی شدن جامعه می‌شود.

وی بیان کرد: در صورت عدم توجه به این افراد می‌توانند دچار آسیب‌های مختلفی اجتماعی شوند.