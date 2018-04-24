روسیه به تلاش برای حل بحران در شبه جزیره کره ادامه می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، یک مقام بلندپایه در وزارت امور خارجه روسیه اظهار داشت که روسیه تلاش های خود را برای حل و فصل دیپلماتیک اوضاع در شبه جزیره کره ادامه می دهد.

«ولادیمیر یرماکوف» مدیر دپارتمان کنترل و مبارزه با تسلیحات هسته ای وزارت امور خارجه روسیه گفت: ما فکر می کنیم غیرقابل قبول است که قطعنامه های مربوط به شورای امنیت سازمان ملل را نادیده بگیریم. در عین حال واضح است که خلع هسته ای ساختن شبه جزیره کره تنها زمانی امکان پذیر است که راه حل جامع برای همه مشکلات امنیتی در شمال شرقی آسیا، از جمله مشکل حاد رشد سیستم های موشکی آمریکا نیز مورد بررسی قرار گیرد.

دیپلمات روسیه یادآور شد که روسیه و چین به طور مشترک یک نقشه راه را برای حرکت به سمت این هدف که امروزه جزو موضوعات مهم است، ارائه می دهند.

وی افزود: ما همچنان به حمایت هر گونه اقدام سیاسی به هر گونه و یا تلاش دیپلماتیک برای حل و فصل اوضاع شبه جزیره کره ادامه می دهیم. اخیرا نیز اقدامات مثبت و محتاطانه ای از جمله تماس های بین دو کره و تعلیق فعالیت های هسته ای کره شمالی، صورت گرفته است.