کارخانه قالبهای دایکاست با سرمایه گذاری۱۸۵۰میلیاردریالی افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد شریعتمداری ظهر امروز سه شنبه در جمع فعالان صنعتی و اقتصادی آذربایجان شرقی گفت: امروز کارخانه قالب های دایکاست و ریژه تراکتور سازی تبریز به بهره برداری رسید.

وی گفت: همزمان با سفر رییس جمهور و کاروان تدبیر و امید به آذربایجان شرقی کارخانه قالب های دایکاست و ویژه تراکتورسازی تبریز مورد بهره برداری قرار گرفت.

وی گفت: این واحد ظرفیت تولید سالیانه ۱۰ ست قالب های دایکاست را دارد و برای ۸۰ نفر ایجاد اشتغال کرده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: این واحد با سرمایه گذاری یک هزار و ۸۵۰ میلیارد ریالی به صورت سرمایه ثابت و در گردش بخش خصوصی راه اندازی شده است.

گفتنی است شریعتمداری وزیر صنعت و معدن از واحد آهنگرسازی تراکتورسازی نیز امروز بازدید کرد.