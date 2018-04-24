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۴ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۷:۵۸

وزیر صنعت در جمع فعالان اقتصادی آذربایجان شرقی:

کارخانه قالبهای دایکاست با سرمایه گذاری۱۸۵۰میلیاردریالی افتتاح شد

کارخانه قالبهای دایکاست با سرمایه گذاری۱۸۵۰میلیاردریالی افتتاح شد

تبریز- وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: کارخانه قالب های دایکاست با سرمایه گذاری۱۸۵۰میلیارد ریالی افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد شریعتمداری ظهر امروز سه شنبه در جمع فعالان صنعتی و اقتصادی آذربایجان شرقی گفت: امروز کارخانه قالب های دایکاست و ریژه تراکتور سازی تبریز به بهره برداری رسید.

وی گفت: همزمان با سفر رییس جمهور و کاروان تدبیر و امید به آذربایجان شرقی کارخانه قالب های دایکاست و ویژه تراکتورسازی تبریز مورد بهره برداری قرار گرفت.

وی گفت: این واحد ظرفیت تولید سالیانه ۱۰ ست قالب های دایکاست را دارد و برای ۸۰ نفر ایجاد اشتغال کرده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: این واحد با سرمایه گذاری یک هزار و ۸۵۰ میلیارد ریالی به صورت سرمایه ثابت و در گردش بخش خصوصی راه اندازی شده است.

گفتنی است شریعتمداری وزیر صنعت و معدن از واحد آهنگرسازی تراکتورسازی نیز امروز بازدید کرد.

کد مطلب 4280206

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