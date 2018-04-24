تصمیم ترامپ درباره برجام، ایران را زیر سوال نمی برد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، «میکائیل کلور برشتولد» در دیدار با وزیر نیروی ایران به علاقه طرف آلمانی برای تداوم همکاریهای بین دو کشور اشاره کرد و گفت: زمینههای مثبتی برای همکاری هرچه بیشتر بین دو طرف وجود دارد که امیدواریم با استفاده بهینهتر از ظرفیتهای موجود شاهد عمیقتر شدن همکاریهای دو طرفه باشیم.
وی به تصمیم روز ۱۲ می (۲۲ اردیبهشت) رئیسجمهوری آمریکا برای توافقنامه برجام اشاره کرد و گفت: این تصمیم در واشنگتن خواهد بود نه در اروپا. طبق برنامهریزی صورت گرفته مقرر شده تا آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان و امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه طی روزهای آینده ملاقاتی با رئیس جمهوری آمریکا در خصوص برجام داشته باشند که این امر حاکی از تحرک در سطح بسیار بالای اروپا برای حفظ و تداوم برجام است.
کلور برشتولد تاکید کرد: ایران و آلمان بایستی جدای از هر تصمیمی که توسط رئیس جمهوری آمریکا گرفته میشود به همکاریهای بین خود ادامه دهند. اراده سیاسی آلمان قویا بر ادامه همکاریهای دو جانبه با ایران است هر چند که تصمیم واشنگتن بر وفق مراد نباشد.
سفیر آلمان در ایران خاطرنشان کرد: ایران دارای تاریخی ۶ هزار ساله است و تاریخ ۱۲ می و تصمیم ترامپ ایران را زیر سوال نخواهد برد.
وی یادآور شد: در راستای صحبتهای وزیر امور خارجه ایران مبنی بر همکاریهای منطقهای نیز میتوانیم موضوع همکاری سه جانبه ایران، آلمان و افغانستان در خصوص مسائل آبی را در دستور کار قرار بدهیم.
کلور برشتولد تصریح کرد: باید به سمت همکاریهایی برویم که آن سوی موضوعات مناقشه برانگیز است. مسئله آب از آن دسته موضوعاتی است که میتواند به عنوان یک فاکتور صلح در دستور کار همکاریهای منطقهای قرار بگیرد.
سفیر آلمان در ایران در پایان گفت: سرمایه گذاری برای احداث نیروگاههای خورشیدی کرمان و همدان نشانگر حسن اعتماد طرف آلمانی است که امیدواریم در آینده نیز همچنان شاهد افزایش هر چه بیشتر همکاریهای بین دو کشور باشیم.
نظر شما