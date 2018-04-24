هوشمند سازی شهری محور برنامه های قلب پایتخت در سال ۹۷

به گزارش خبرگزاری مهر، عظیم بابایی در این جلسه با بررسی بندهای بودجه ای منطقه برای سال پیش رو بیان کرد: بر همین اساس در مجموعه عملکردهای معاونت ها بحث هوشمند سازی و استفاده از تکنولوژی های روز به منظور خدمت رسانی بیشتر و بهتر به شهروندان در نظر گرفته شده است.

او با بیان اینکه همچنین موضوع نگهداشت شهر نیز به صورت ویژه پیگیری می شود: شهر موجودی زنده است و نیاز به نگهداری روزانه و همه جانبه دارد و یک لحظه غفلت و کم کاری به چشم آمده و چهره شهر را نازیبا می کند.

بابایی با بیان اینکه خدمت به مردم بالاترین خلعتی است که خداوند به انسان می دهد ادامه داد:از این فرصت ایجاد شده باید بهترین بهره را برد و در خدمت به شهروندان کوتاهی نکرد.

شهردار منطقه ۶ همچنین به لزوم تعامل مدیران و معاونت ها با اعضای شورای شهر تهران اشاره کرده و گفت: ارتباطات دو سویه به نفع مردم و شهر بوده و سبب می شود مشکلات و چالش های موجود زودتر مرتفع شود.

بابایی همچنین از مدیران منطقه خواست به صورت روزانه و هفتگی بازدیدهای میدانی از سطح منطقه را در دستور کار قرار دهند و گفت: همین بازدیدهای روزانه سبب می شود تا در جریان مشکلات و درخواست های شهروندی قرار گرفته و زودتر به آن ها رسیدگی کنید.