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۴ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۸:۲۳

در جریان سفر وزیر راه و شهرسازی به تبریز صورت گرفت؛

بازدید معاون وزیر راه و شهرسازی از پروژه‌های بازآفرینی شهر تبریز

بازدید معاون وزیر راه و شهرسازی از پروژه‌های بازآفرینی شهر تبریز

تبریز - مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری ایران از در جریان سفر به تبریز از پروژه‌های بازآفرینی این شهر بازدید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ عشایری معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیر عامل شرکت عمران و بهسازی شهری ایران ظهر امروز سه شنبه در حاشیه سفر عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی از پروژه‌های بازآفرینی شهر تبریز بازدید کرد. 

وی در جریان این سفر از اراضی واگذار شده منطقه اسدگلی واقع در محدوده محلات هدف شهر تبریز جهت احداث بخشی از مساکن جایگزین برای طرح جابجایی سه هزار خانوار در ضلع جنوبی اتوبان پاسداران تبریز بازدید به عمل آورد. 

معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین از اراضی ۵ هکتاری شهیدان ذاکر برای اجرای پروژه‌های مسکونی بازآفرینی شهری پایدار در محدوده بافت فرسوده و محلات هدف بازآفرینی تبریز بازدید کرد. 

عشایری از پروژه های مرمت عمارت نصیریه از مجموعه تاریخی صاحب آباد نیز بازدید و در جریان روند اجرای این پروژه قرار گرفت. 

گفتنی است؛ در این بازدیدها بابک نجفیان رئیس اداره عمران و بهسازی اداره کل راه و شهرسازی آذربایجان شرقی و شهردار منطقه، عشایری را همراهی کردند.

کد مطلب 4280212

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