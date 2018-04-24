آبادان ۱۸۰ خیر مدرسه ساز دارد

به گزارش خبرنگار مهر، اعظم قاسمی زاده عصر امروز در آئین بیستمین جشنواره تقدیر از خیران مدرسه ساز در حل تالار معلم آبادان با اشاره به اینکه کمکهای زیادی از سوی افراد مختلف به ویژه اولیاء دانش آموزان به مدارس ارائه می شود، افزود: از نظر ما هر فرد حتی با اهداء یک آجر خیر محسوب می شود و لذا بر این مبنا به عدد مردم شهر فرد خیر داریم که در امر تجهیز، تکمیل، تعمیرات و پرداخت برخی هزینه های فرهنگی و پرورشی با ما مشارکت دارند، اما به طور مشخص کسانی که تحت عنوان خیر و از طریق انجمن اولیاء و مربیان ما را یاری می کنند ۱۸۰نفر هستند.



وی اظهار کرد: علاوه بر خیران بسیاری از دستگاه‌های اجرایی شهر از جمله ادارات آبفا، آبفار، برق، پالایشگاه، سازمان منطقه آزاد اروند، شهرداری‌ها، شوراهای اسلامی شهر و ... نیز در امر نگهداری، تجهیز، تکمیل و انجام تعمیرات یاور ما بوده و فعال هستند.



به گفته وی حاصل این همکاری‌ها آنست که آبادان تنها شهر استان خوزستان است که کلاس‌های کانکسی و یا کپری در شهر و یا روستاهایش ندارد و این مرهون کمک و همراهی خانواده ها است که موجب شده تا شرایط بسیار بهتری را در بحث مدارس داشته باشیم.



رئیس اداره آموزش و پرورش آبادان در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به پروژه هایی که از محل اعتبارات ملی و یا با مشارکت سازمان منطقه آزاد اروند به انجام رسیده اند، گفت: ۸ پروژه تکمیلی (بازمانده و راکد) مربوط به سازمان منطقه آزاد اروند بود که از این تعداد ۶ باب مدرسه تا امسال کامل و به چرخه آموزش بازگشته اند.



قاسمی زاده افزود: از سوی خیران نیز ساخت دو باب مدرسه شامل مدرسه ابتدایی ۶ کلاسه ظهراب پور در منطقه ذوالفقاری و هزینه کرد بیش از ۲ میلیارد تومان و دبیرستان متوسطه ۱۶ کلاسه مصلی نژاد واقع در بلوار شهید یاسینی و با هزینه کرد بیش از ۵ میلیارد تومان پارسال آغاز شد که مدرسه ظهراب پور از ابتدای مهرماه امسال فعالیتش را با پذیرش دانش آموز آغاز کرد و دبیرستان مصلی نژاد نیز اواخر اردیبهشت ماه جاری به بهره برداری می رسد.



به گفته وی برخی دیگر از پروژه های خیرساز همچون کودک سرا، معلم سرا و سوله ورزشی نیز در حال تکمیل هستند که امید می رود تا پایان امسال این پروژه ها به بهره برداری برسند.



وی اظهار کرد: از آنجائیکه مدارس به طور مرتب مورد استفاده دانش آموزان قرار می گیرند لذا استهلاک شان بالاست و لذا به روز شدن، انجام تعمیرات و سرپا نگه داشتن آنها نیاز به همکاری و همراهی جدی خیرانی دارد که تنها برای رضای خدا و بدون هیچ چشم داشتی در جهت فراهم سازی بسترهای توسعه فرهنگی، آموزشی و تربیتی فرزندان شهر به ما کمک می کنند.



وی تصریح کرد: انتظار داریم مردمانی که از تمکن مالی برخوردارند فرهنگ کمک به مدارس را به طور نهادینه ای برای خود ببینند چرا که این موضوع جزء صالحات جاریه و باقیات آنان محسوب می شود، تا زمانی که در مدرسه ای حتی به اندازه یک آجر کمک می شود، فرد خیر در تمامی ثواب ناشی از فراگیری علم و دانش دانش آموزان آن مدرسه سهیم است.



رئیس اداره آموزش و پرورش آبادان با بیان اینکه در آیات و روایات معصومین ما به انفاق سفارش جدی شده، گفت: کمک به مدرسه سازی بهترین تجلی انفاق است زیرا همه جوره سبب انسان سازی که از با ارزش ترین موجودات خداوندیست، می شود.



قاسمی زاده افزود: بسیاری از اولیاء دانش آموزان به طور خودجوش خواهان همراهی و کمک به مدارس هستند، اگر چه مدارس و دانش آموزان زیادی داریم اما از آنجائیکه استهلاک مدارس بالاست ما به طور مرتب نیاز به همراهی و کمک خیران در این عرصه هستیم و خوشبختانه با ورود جدی خیران به امر مدرسه سازی، نیاز ما در حال مرتفع شدن است.



وی با تاکید بر اینکه ما به همراهی و باقی ماندن آبادانی ها به عنوان کسانی که همیشه پیشرو در کارها خیرند، نیازمندیم، اظهار کرد: ترویج4 فرهنگ کمک رسانی به مدارس و جذب خیران از اهداف اصلی برپایی جشنواره های تجلیل از خیران مدرسه ساز است که هر ساله در سطح شهرستانها، استان و کشور برگزار می شود.



به گفته قاسمی زاده، اگرچه نمی توان برای کار نیک خیران بهایی متصور شد اما رفع بسیاری از شروط در هنگام ثبت نام برای فرزندان افراد خیر همچون ثبت نام در هر مدرسه ای که مد نظرشان باشد از جمله کارهایی است که ما در پاسخ محبتهای آنان می توانیم در حقشان انجام دهیم.



وی در پایان از تمامی افراد اعم از اولیاء دانش آموزان و مسئولان شهری که در کنار آموزش و پرورش و یاری رسان بودند، قدردانی کرد.