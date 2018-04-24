به گزارش خبرنگار مهر، بهمن حسین زاده عصر سه شنبه در جلسه هیئت رسیدگی به تخلفات اداری در اردبیل افزود: بی توجهی دستگاه های اداری به خرید کالای ایرانی را تخلف تلقی خواهیم کرد.

وی عدم رعایت خرید کالاهای ایرانی در سال حمایت از کالای ایرانی را از مصادیق تخلفات ابواب جمعی مالی دانست و یادآور شد: هیئت رسیدگی به تخلفات اداری در راستای تحقق شعار سال؛ عدم خرید کالای ایرانی را در واحدهای ستادی تابع، مشمول مجازات تلقی خواهد کرد.

معاون استاندار اردبیل براین اساس از مدیران دستگاه های اجرایی و اداری و ذی حساب های ادارات خواست بر نحوه تحقق حمایت از کالای ایرانی به صورت دقیق نظارت کنند.

وی در عین حال بر تعامل هرچه بیشتر در جهت پیشگیری و آسیب شناسی حوزهای تخلفاتی و کاهش تخلفات اداری و لزوم برخورد قاطع و فوری با متخلفان تاکید کرد.

حسین زاده با تاکید بر لزوم تسریع در رسیدگی به پرونده های موجود اضافه کرد: جلسات هیئت رسیدگی به تخلفات اداری دو روز در هفته برگزار یم شود، بنابراین با برنامه ریزی صورت گرفته؛ تکلیف پروندها باید در کوتاه ترین زمان ممکن تعیین تکلیف شوند.