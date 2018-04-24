توسعه باغداری مکانیزه در موقوفات آستان قدس رضوی

به گزارش خبرنگار مهر، سید مرتضی بختیاری ظهر سه شنبه در بازدید از موقوفات ملک چناران اظهارکرد: یکی از تاکیدات مقام معظم رهبری در حکم انتصاب تولیت آستان قدس رضوی توجه ویژه به شهرها و روستاهایی است که موقوفات امام رضا(ع) در آنها قرار دارند.

وی افزود: توسعه کشاورزی و باغداری مکانیزه با بهره‌مندی از آخرین روش‌های نوین را با هدف ایجاد اشتغال و ارتقاء سطح کمی و کیفی محصولات باغی و زراعی در سال حمایت از تولید داخلی با جدیت دنبال می‌کنیم.

بختیاری گفت: با دستور تولیت آستان قدس رضوی توجه به حفظ منابع خاک و آب و بهره‌وری باغ‌ها و مزارع موقوفه حضرت رضا(ع) به عنوان اولویتی مهم و اساسی در حال پیگیری است.

قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی تاکید کرد: با بهره گیری از سیستم های نوین باغداری و کشاورزی در مزارع و باغات سازمان موقوفات ملک در چناران ٦٥ درصد در مصرف منابع آب و انرژی صرفه جویی می‌شود.

وی اظهارکرد: برای نخستین بار با همت جوانان کشورمان، سیستم آبیاری زیر سطحی در باغات گردو، سیب و گلابی و مزارع ذرت اجرایی شد.

بختیاری در ادامه به ساخت کلینیک تخصصی و دیالیز بیمارستان ثامن الائمه(ع) شهرستان چناران اشاره کرد و گفت: عملیات احداث این ساختمان با ٢ هزار متر مربع زیربنا و در ٤ طبقه شامل آزمایشگاه، کلینیک‌های تخصصی پزشکی و دندانپزشکی، تخت ایزوله و بخش دیالیز از مردادماه ٩٦ آغاز شده و سال آینده به بهره برداری خواهد رسید.