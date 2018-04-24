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۴ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۸:۱۲

قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی خبر داد :

توسعه باغداری مکانیزه در موقوفات آستان قدس رضوی

توسعه باغداری مکانیزه در موقوفات آستان قدس رضوی

مشهد- قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی از توسعه باغداری مکانیزه در موقوفات این آستان مقدس خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر،  سید مرتضی بختیاری ظهر سه شنبه در بازدید از موقوفات ملک چناران اظهارکرد: یکی از تاکیدات مقام معظم رهبری در حکم انتصاب تولیت آستان قدس رضوی توجه ویژه به شهرها و روستاهایی است که موقوفات امام رضا(ع) در آنها قرار دارند.

وی افزود: توسعه کشاورزی و باغداری مکانیزه با بهره‌مندی از آخرین روش‌های نوین را با هدف ایجاد اشتغال و ارتقاء سطح کمی و کیفی محصولات باغی و زراعی در سال حمایت از تولید داخلی با جدیت دنبال می‌کنیم.

بختیاری گفت: با دستور تولیت آستان قدس رضوی توجه به حفظ منابع خاک و آب و بهره‌وری باغ‌ها و مزارع موقوفه حضرت رضا(ع) به عنوان اولویتی مهم و اساسی در حال پیگیری است.

قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی تاکید کرد: با بهره گیری از سیستم های نوین باغداری و کشاورزی در  مزارع و باغات سازمان موقوفات ملک در چناران ٦٥ درصد در مصرف منابع آب و انرژی صرفه جویی می‌شود.

وی اظهارکرد: برای نخستین بار با همت جوانان کشورمان، سیستم آبیاری زیر سطحی در باغات گردو، سیب و گلابی و مزارع ذرت اجرایی شد.

بختیاری در ادامه به  ساخت کلینیک تخصصی و دیالیز بیمارستان ثامن الائمه(ع) شهرستان چناران اشاره کرد و گفت: عملیات احداث این ساختمان با ٢ هزار متر مربع زیربنا و در ٤ طبقه شامل آزمایشگاه، کلینیک‌های تخصصی پزشکی و دندانپزشکی، تخت ایزوله و بخش دیالیز از مردادماه ٩٦ آغاز شده و سال آینده به بهره برداری خواهد رسید.

کد مطلب 4280218

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