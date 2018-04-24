به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا کیانی، گفت: به طور قطع برخورداری از استانداردهای جهانی و وحدت رویه مورد پذیرش کشورهای جهان اعم از مسلمان و غیرمسلمان ، قوت قلبی برای مصرف‌کنندگان خواهد بود؛ این در حالی است که ترویج فرهنگ استفاده از محصولات حلال در داخل و خارج از کشور نیز مهم بوده و هدف نهایی آن است که نگاه ویژه به معرفی استاندارد حلال در محصولات آرایشی و بهداشتی به‌عنوان یک استاندارد به‌روز و دانش‌محور است؛ آنچنان که مهمترین هدف ما تولید و حمایت از کالای داخلی، صادرات کالای ایرانی حلال به کشورهای مسلمان و غیرمسلمان است.

وی در خصوص پیش بینی سهم این صنعت بر مبنای قیمت مصرف کننده در داخل کشور در سال جاری را معادل ۲۳ الی ۲۴ هزار میلیارد دلار اعلام کرد و ادامه داد : نیمی از این عدد به حوزه آرایشی و ۵۰درصد باقی مانده نیز به شوینده و پودرهای تمیزکننده تعلق می گیرد.

کیانی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه سهم صنعت مذکور در سال گذشته از نظر قیمت مصرف کننده چه رقمی را به خود اختصاص داده است، گفت: این عدد در سال گذشته حدود ۲۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به عبارتی کمتر از ۲۱ میلیارد تومان بر مبنای قیمت مصرف کننده بود .

عضو هیات مدیره انجمن صنایع شویند، آرایشی و بهداشتی ادامه داد : ۳۰ درصد لوازم آرایشی و بهداشتی تولید داخل و ۷۰ درصد از کشورهای خارجی وارد می شوند.در خصوص شوینده ها نیز ۸۰ درصد محصولات داخلی بوده که شامل تولید کننده های داخلی با برندهای ایرانی و بین اللملی هستند .

همچنین محمدبقایی نیز گفت: حمایت از کالای ایرانی زمانی میسر می شود که تمام تلاشمان بر محور توسعه و پیشرفت تکنولوژی و دانش مرتبط به کالای ایرانی قرار بگیرد. در این مسیر دانشگاه ها باید به کمک حوزه‌ی حلال در لوازم آرایشی و بهداشتی بیایند؛ چراکه بدون کمک دانشگاه ها این صنعت توان پایداری در بازارهای جهانی را ندارد و حضور در بازارهای جهانی نیازمند توسعه است و این امر با تلاش و کوشش دانشمندان ایرانی در دانشگاه ها ایجاد می شود.

وی اظهار داشت : موضوع حلال در کازمتیک موضوع جدیدی نیست. هرچند شاید برای مردم و صنایع و بازار ما مقوله‌ی جدیدی باشد. چون ما در یک کشور اسلامی با محصولات حلال زندگی می کنیم و به طور طبیعی انتظار چیز غیرحلال را نداریم، اما امروزه کالاهای حلال و صنعت حلال در دنیا به ‌شدت در حال توسعه است. به نحوی که کل صنعت حلال دنیا را حدود ۲/۵ (پنج و دو دهم) میلیارد دلار شامل می‌شود که یک صنعت بسیار گسترده و وسیع است.

بقایی گفت: در حال حاضر حجم بازار صنعت آرایشی بهداشتی حلال در دنیا حدوداً ۲۰ میلیارد دلار است که این رقم در هفت سال آینده یعنی در سال ۲۰۲۵ به ۵۲ میلیارد دلار خواهد رسید. از این رو، تصمیم گرفتیم اولین کنفرانس بین‌المللی حلال در کازمتیک را در تهران برگزار کنیم که با استقبال خوبی مواجه شده است.

وی از برگزاری همایش حلال در صنعت آرایشی و بهداشتی خبر داد و افزود : هفت سخنران علمی این همایش از کشورهایی همچون آلمان، انگلستان، فرانسه، ترکیه، امارات و اندونزی حضور خواهند داشت . به طوری که اساتیدی همچون پروفسور جوشیتا از اندونزی - رئیس انجمن متخصصین شیمی کازمتیک اندونزی و استاد دانشگاه داروسازی جاکارتا، خانم برگیت هابر از آلمان - عضو کمیته‌ قانون‌گذاری اتحادیه‌ی اروپا در زمینه‌ی کازمتیک و قائم‌مقام انجمن صنایع شوینده‌ی آلمان، دکتر ارچین اوزون تُرک رئیس انجمن متخصصین شیمی کازمتیک ترکیه و رئیس سابق انجمن پزشکان زیبایی اروپا و خانم آنجیشکا از انگلستان - ارزیاب سلامت و ایمنی محصولات کازمتیک در اتحادیه اروپا از جمله سخنرانان برجسته این همایش هستند.